Пять способов сэкономить на ремонте

Действуем по плану

В большинстве случаев ремонт делается по принципу «начнем - а там разберемся». Такой подход, как утверждают специалисты, удорожает стоимость переделки минимум на 15 - 20%. Это в лучшем случае: работы вообще могут остаться незавершенными! Потому как вдруг выясняется, что дизайнерские фантазии хозяина тянут на гораздо большую сумму, чем у него есть. Или вообще невоплотимы, и все приходится переделывать...

Первое, с чего стоит начать,- составить максимально полный перечень работ и подготовить смету.

Для этого понадобится:

а) Нарисовать хотя бы от руки план жилья, которое предстоит ремонтировать. Точно измерить все параметры помещений, включая высоту и ширину дверных и оконных проемов и расстояние от них до стен и потолка.

Не забудьте отметить на плане все, что может быть важным при расчете количества материалов и подгонке мебели. Где находятся стояки, газовые трубы, батареи и т. п. В нашей с мужем однушке, например, проблемным оказалось кухонное окно, которое начинается прямо от угла. Мы это не учли, и кухонный гарнитур пришлось переделывать, чтобы вписать в него угол подоконника.

б) Определиться, какие отделочные материалы и оборудование понадобятся, и просчитать их количество. Если для ремонта вы нанимаете рабочих, скорее всего, они помогут вам с подсчетами. Если нет - консультацию можно получить у продавцов на строительном рынке или в магазине (для этого не забудьте взять с собой план квартиры).

в) Составляем смету. Разузнайте уровень цен в вашем городе на услуги и материалы. Имейте в виду: при одном и том же перечне работ цена ремонта может быть разной. Рабочие «общего профиля», которые и штукатуры, и сантехники, и электрики в одном лице, как правило, обходятся дешевле. И если вам нужен простой косметический ремонт без выкрутасов, они его сделают. Но если вы хотите установить у себя джакузи или хитроумный навесной потолок, лучше обращаться к узким специалистам - переделка «самодеятельности» потом обойдется дороже.

г) К получившейся смете прибавьте еще 20% от суммы «итого» - на непредвиденные расходы, которые будут обязательно.

Что можем, делаем сами

Проделали все упражнения и поняли, что цифра получается астрономическая? Если сделать ремонт своими руками, расходы сокращаются на треть, а то и вдвое. Правда, только тогда, когда руки действительно умелые. Исправлять ошибки стоит дорого! Поэтому не стоит горячиться. Трезво оцениваем свои возможности.

Как правило, ремонтные работы делятся на три категории: 1) необходимы определенные специ-фические знания и квалификация; 2) мастерства требуют, но в принципе можно справиться - если набить руку; 3) всем под силу.

Работы, за которые специалисты не рекомендуют браться непрофессионалам, - электрика, сантехника, отопление. Если из-за ваших неправильных действий в доме случится потоп или короткое замыкание, отдуваться за последствия придется материально. Отдельный вопрос - газовое оборудование и трубы. Не трогайте их ни в коем случае, если вам дорога собственная жизнь!

А вот ободрать со стен обои, отбить старую плитку, снять паркет или линолеум - это по силам любому. И может сэкономить до 20% затрат.

Оптом - дешевле

Вы почти наверняка сэкономите без ущерба для качества, если будете закупать строительные и отделочные материалы в одном месте. Как правило, с продавцами на рынке и хозяевами частных магазинчиков можно договориться о хорошей скидке. Доставка материалов «скопом» из одного места также обойдется дешевле (вариант годится, если у вас есть где все это хранить).

А вот распространенное мнение, что на рынке дешевле, верно лишь отчасти. Разница цен на строительных рынках, в торговых комплексах и крупных специализированных магазинах в основном определяется разным ассортиментом товаров. Рынки, как правило, ориентированы на самых экономных покупателей, торговые центры (это когда много магазинчиков под одной крышей) и магазины - на более состоятельных. Соответственно различается и номенклатура товаров, хотя внешне они могут выглядеть сходно (но будут отличаться, скажем, фактурой и производителем). Что лучше выбрать, зависит от того, на какой уровень ремонта вы нацелились. Если самый бюджетный - езжайте на рынок. Если с претензией на изысканность и необычность - то лучше в хороший магазин или строительный гипермаркет. На рынке ассортимент для вас может оказаться бедноватым.

Покупай отечественное

Во многих случаях оте-чественные стройматериалы производятся на импортном оборудовании и по тем же технологиям, что и за рубежом, и, по сути, отличаются от зарубежных аналогов в основном лишь приятной ценой.

Лучшее - враг хорошего

Переделывать всегда дороже, чем делать с чистого листа. Если вдруг вам показалось, что голубенькая плитка будет более к месту, чем вот та зеленая, которую уже кладут рабочие, а еще бы хорошо сделать бордюр там, где он изначально не предполагался, осознавайте: переделка в соответствии с вашими новыми дизайнерскими запросами обойдется процентов на 60 - 70 дороже.

Поэтому крайне важно, чтобы с планом работ и общей концепцией ремонта, о которой шла речь в пункте 1, были ознакомлены и согласны все члены семьи. Как ради экономии, так и ради мира в семье.

ВАЖНО

Если для ремонта нанимается бригада, смета составляется обязательно. Это документ, который подписывается обеими сторонами и прилагается к договору. Но даже если ремонт вам делает родственник или сосед, полного взаимопонимания по поводу предстоящих затрат желательно достигнуть до начала работ - иначе в процессе вы просто рискуете рассориться.