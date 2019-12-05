Почему зимой так есть хочется

Зима, даже если она вполне теплая, не располагает к прогулкам, хочется больше спать, меньше двигаться и почему-то больше есть.

- Все дело в нехватке солнечного света, коротком дне, да и холоде тоже, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Традиционно наши предки начинали зимой есть больше мяса, уменьшали количество фруктов (их просто не было век назад в деревнях). Современные девушки, следящие за собой, набивают холодильник салатами, выставляют на столы вазы с экзотическими бананами, делают все по правилам. И удивляются - лишний вес не уходит, а наоборот, прибавляется! Да и настроение как-то не очень... На самом деле есть несколько маленьких хитростей, которые помогут нам победить зимний аппетит и поддержать хорошее настроение.

1. Не забывайте про воду.

Часто зимой мы уменьшаем количество жидкости, которую пили в больших количествах летом. Но батареи греют, кондиционеры работают, а значит - мы все равно теряем вместе с потом некоторое количество жидкости. Очень часто жажда сигналит о себе приступами голода. Попробуйте вернуться к нормальному питьевому режиму, выпивать по 4-6 стаканов воды в день.

2. Пополните запасы белка.

Пища, богатая полезной аминокислотой триптофаном - строительным материалом для белка, - поможет справиться с приступами голода. Триптофан способствует выработке гормона серотонина, который называют гормоном счастья. Чем больше в нашем рационе продуктов с содержанием триптофана, тем лучше наше настроение. Триптофан в больших количествах содержится в красном постном мясе, курице, индейке, рыбе, яйцах, сыре, орехах.

3. Не исключайте углеводы.

Углеводы также нужны нам для того, чтобы поддерживать в норме уровень серотонина. Замечали, что в районе 16-17 часов невыносимо хочется сладенького? Именно в это время, как заметили американские исследователи, в организме снижается уровень серотонина. И требуется его восполнить. Самые простой и быстрый способ - съесть пирожное. Но если вы следите за фигурой, лучше предпочтите более щадящие для веса продукты: бутерброд из сыра и цельнозернового хлеба, банан или грушу, даже печеную картошку! Ну или дольку горького шоколада.

4. Ешьте зеленые овощи и оранжевые фрукты.

Да, зимой пользы во фруктах не так много. И все же имеет смысл прислушаться к бразильсикм ученым, которые вывели закономерность: оранжевые и темно-зеленые фрукты и овощи способствуют снижению веса в зимний период.

Брокколи и обычная капуста, зеленый и оранжевый перец, яблоки, киви и авокадо, апельсины, морковь, тыква - в общем, все оранжевое и зеленое поможет вам контролировать вес. Ну и разнообразит рацион. К тому же, большинство фруктов оранжевого цвета низкокалорийные.

5. Правильно обедайте.

Начинайте обед с супа. Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что женщины, которые едят суп в обед, в течение дня употребляют примерно на 100 калорий меньше. При этом не стараясь компенсировать эту "потерю" в течение всего следующего дня. Мало того, что горячий суп хорошо согревает, а вода, содержащаяся в нем, способствует более медленному опустошению желудка. Максимально положительный эффект вы получите из низкокалорийных супов без зажарок и жирной сметаны – овощных, грибных, постных борща и щей.

6. Выбросьте рекламные листовки пиццерий!

Вы замечали, что зимой резко повышается количество "съедобных" рекламных листовок в ящиках? А все потому, что работники пиццерий и ресторанов быстрого питания знают - когда лень бежать в магазин, и возиться у плиты, проще заказать еду из красочного каталога.

У вас их скопилось много? Прямо сейчас разглядывайте очередное вкусное блюдо? А теперь выбросьте все рекламные буклеты и марш в магазин! Во-первых, прогулка по магазинам сжигает примерно 100 калорий за полчаса. Во-вторых, попробуйте приготовить то же блюдо из рекламки сами. Это займет голову, руки и некогда будет грустить. И еще один плюс: пока вы готовите, режете, моете посуду, можно сжечь еще 150-200 калорий. Чем не позитив?

7. Меньше кофе.

Как приятно согреться чашечкой кофе! Если с утра, то в этом нет ничего постыдного. Но вот если вы заметили, что стали чаще бегать за кофе днем, а то и вечером, это уже плохо. Ведь большая порция кофе латте с цельным молоком содержит около 250 калорий. В капуччино немного меньше - 153 калории, но все равно много (помните, сколько придется бегать по магазинам, чтобы избавиться от чашки кофе? - см. предыдущий пункт). А если вы любитель шоколада со взбитыми сливками, то считайте что с одной чашкой вы "съели" треть дневного рациона. Ведь чем жирнее молоко, тем выше калорийность, и чашка вкусногой шоколада может "весить" более 400 калорий.

Но самое главное, что кофеин вызывает чувство голода, а его избыток вынуждает организм накапливать жир. Согревайтесь лучше травяным или фруктовым чаем - там нет ни калорий, ни кофеина.

8. Понижайте содержание жиров.

Учитесь считать жиры. Если готовите любимые блюда, попробуйте добавлять в них не жирный майонез, а легкий несладкий йогурт или пятипроцентную сметану. Поверьте, вкус от этого почти не изменится, а вреда для фигуры будет меньше. И поменьше белого хлеба, пицц и прочих булочек из белой муки. Выбирайте цельнозерновой хлеб из муки грубого помола.

9. Больше перца!

Острая пища, особенно с куркумой, красным перцем, не только дольше сохраняет чувство сытости, но и согревает. А исследования мексиканских ученых показали, что перец чили на 50% повышает ритм сердца и обмен веществ в течение трех часов после еды. Кроме того, острой пищи много не съешь. Но аккуратнее с другими специями - почти все они направлены на то, чтобы повысить аппетит.

10. Привлеките мужа.

Исследователи из Университета Иллинойса попросили мужчин и женщин составить идеальный рацион, вернее, назвать самые любимые продукты. И выяснили, что мужчины отдают предпочтение картофельному пюре, макаронным изделиям и супам, а женщины - конфетам и шоколаду. И знаете что? Мужчины реже страдают от зимней депрессии и «эмоционального голода»! Может быть, все дело в еде?

Сядьте вечерком со своими любимым человеком рядом и напишите по пунктам, какие продукты кому больше нравятся. Сравните пункты и попытайтесь составить ваше семейное идеальное меню. Тем более (что бы мужчины не говорили!), сильный пол тоже следит за своей фигурой и мужу будет приятно, что вы думаете не только о своей форме, но и о его. Вот вам и еще несколько положительных эмоций в копилку хорошего настроения.