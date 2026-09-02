Евгений Леонов: "У меня было много недостатков. Стеснительность, мнительность, подозрительность..."

Евгений Леонов умер вместе с советским кинематографом, в начале 90-х (а точнее, 29 января 1994 года). Тогда за несколько лет мы лишились множества выдающихся артистов: от Андрея Миронова до Иннокентия Смоктуновского, от Анатолия Папанова до Евгения Евстигнеева. Но среди всех них, при всем уважении, Леонов был самым любимым.
Это и легко и трудно объяснить. Легко - когда смотришь "Осенний марафон" и слышишь "Нолито. Ну не обратно же выливать?", "Палыч, ты в компании пришел, в компании и уйдешь" - и любую из десятков изумительных фраз в его исполнении (интересно, что на фестивале в Сан-Себастьяне именно Леонов, а не Олег Басилашвили получил приз за лучшую мужскую роль). А трудно - когда начинаешь подбирать никому не нужные слова про его нечеловеческое обаяние.
Талант и обаяние Евгения Леонова обрекли актёра на большой успех. Улыбчивый артист любил тишину, но для зрителей и поклонников всегда был добрым другом
Поэтому вот несколько малоизвестных фактов из его жизни. Может быть, они расскажут о нем больше.
О ВИННИ-ПУХЕ И КАРЛСОНЕ
Голос Леонова для мультфильма по сказке А.А. Милна решили ускорить на 25 процентов - чтобы было забавнее и энергичнее. Только в 2016 году российский блогер Алексей Гончаров додумался замедлить голос обратно, чтобы услышать "настоящего" Леонова; и эксперимент получился очень удачным.
Хотя мультсериал о Винни-Пухе пользовался огромной любовью, не похоже, что Леонов как-то особо выделял эту работу. (В его замечательной книге "Письма сыну" об этом одна грустная строка: "Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается, спиной слышу, мать говорит: «Вот и Винни-Пух над тобой смеется…») Выделял он в своем творчестве работы прежде всего драматические: в "Белорусском вокзале", в "Донской повести", в "Старшем сыне".
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
Сериал, в общем-то, могли и продолжить, Милн написал о медвежонке немало - но художник-постановщик Эдуард Назаров признавался, что после третьей серии авторы полностью выдохлись, и на четвертую у них уже не было сил. К тому же они не могли посылать картину за границу, например, на фестивали: государство и не подумало официально купить права на экранизацию сказки Милна, и советский "Винни-Пух" считался бы нелегалом.
Кстати, Евгений Леонов был первым кандидатом на то, чтобы озвучивать роль Карлсона в другом легендарном советском мультфильме (согласитесь, это естественный ход мысли). Но, по словам мультипликатора Юрия Бутырина, у Леонова был "слишком добрый голос", не подходящий для образа склонного к розыгрышам Карлсона. В итоге его озвучил Василий Ливанов.
О ПЯТАЧКЕ
Незабываемый случай с поросенком произошел с Леоновым не во время озвучивания "Винни-Пуха", а во время съемок "Полосатого рейса" - фильма, мгновенно принесшего ему славу. Его посадили в клетку, заперли и выпустили тигров; те должны были яростно бросаться на прутья. Но звери вообще не обращали на клетку с актером внимания. Тогда Леонову дали живого поросенка и попросили уколоть его вилкой.
Много позже Леонов вспоминал: "Что творилось на палубе через минуту, когда тигры учуяли поросенка! Они его через прутья поцарапали, поросенок визжит, тигры от этого еще больше свирепеют. Я кричу, поросенка прижимаю. А поросенок от страха совсем обезумел, на меня стал кидаться. Тигры рычат, поросенок визжит, я кричу: «Дрессировщик, стреляй, не то всех сожрут вместе с палубой». Дрессировщик выстрелил, в воздух, конечно, но тигрица Кальма от всего этого визга и грохота бросилась в море… Целый час ее спасали и спасли".
О КОРОЛЕ
Марк Захаров вспоминал, что на съемках "Обыкновенного чуда" Леонов в каком-то смысле учил его - театрального режиссера - снимать кино. "Он говорил примерно так: «Давайте снимем, как вы этого просите, а потом один «актерский дубль» — то есть я сделаю это же самое, но несколько по-другому". В павильоне моя версия выглядела интереснее, а на пленке в просмотровом зале то, что делал Леонов, оказывалось всегда более точным и комедийным".
Правда, в какой-то момент Захаров убедил Леонова сделать так, как ему казалось смешнее: заставил его поднять руку в приветствии, спародировав членов Политбюро на Мавзолее в день парада. Леонов со вздохом сказал: «Маркуша, будем переснимать и за те же деньги». Но каким-то чудом вариант в фильме оставили. И в день премьеры в Доме кино на этой сцене (на которую сегодняшний зритель просто не обратит внимания) весь зал хохотал и рукоплескал.
Возможно, все прошло так легко, потому что Леонов пользовался необыкновенной любовью как у простых людей, так и у начальства.
О ЛЮБВИ
По словам Геогия Данелия, Леонов был самым популярным актером изо всех, с кем он работал. Благодаря всенародному обожанию он мог добиться чего угодно от кого угодно; однажды пошел в исполком и запросто выбил однокомнатную квартиру для монтажницы, которую хотели переселять из густонаселенной коммуналки в еще более густонаселенную, и которая была в отчаянии.
А еще Данелия вспоминал:
"Когда снимали «Совсем пропащий», мы все жили на корабле. Сидели мы с Юсовым в каюте, обговаривали сцену и вдруг слышим истошный вопль в мегафон:
— Леонов, уйди с палубы, твою мать! Спрячься! У меня сейчас корабль на хрен!.. — орал капитан проходящего мимо нас пассажирского трехпалубника «Тарас Шевченко».
Леонов курил на палубе. Кто-то из пассажиров заметил его, заорал: «Ребята, там Евгений Леонов стоит!» И тут же все — и пассажиры, и матросы, и обслуга — высыпали на борт посмотреть на него. И корабль действительно дал критический крен".
Иногда, конечно, это оборачивалось довольно болезненными историями. Как-то жена Леонова, Ванда, ехала в такси. И таксист, не подозревая, кого везет, внезапно начал нести околесицу: «Женька Леонов здесь живет. Мы всю жизнь вместе. Вот пьянь беспробудная, каждый день приходит и просит у меня трешку. Я даю. Я люблю, он хороший артист. Вот в этой парикмахерской мы с ним бреемся вместе». Жена Леонова, выслушав все это, только и ответила: «Как вам не стыдно! Я с ним в одном театре работаю – он не пьет».
Смешно вроде бы. Но Леонов принимал такие идиотские байки близко к сердцу и обижался.
О МЕЛАНХОЛИИ
Леонов жаловался друзьям на одиночество и бессонницу; а вообще он очень любил тишину и покой, несмотря на то, что жизнь постоянно заставляла его торопиться.
В "Письмах сыну" он вдруг сообщает: "Знаешь, Андрей, мне всю жизнь казалось, что я недополучаю любовь. Мне казалось, что моя мама больше любит брата, чем меня, мне казалось, что Ванда и ты мало меня любите. Я всегда больше отдавал, чем получал взамен. И меня это не огорчало, нет, но я даже от этого заплакать мог". И дальше: "Мне казалось, что я вырос на серии каких-то обид. Вроде бы все нормально, а у меня такое ощущение есть: была обида – я ее проглотил; была обида – я ее съел". Он все это забывал через несколько дней, но, судя по тому, сколько в его книге размышлений об обидах и одиночестве, вовсе не навсегда.
И он был болезненно стеснительным. "После пятидесяти лет я примирился с самим собой, я как-то перестал бороться со своими недостатками. У меня недостатков очень много: я страшно мнительный человек, а стеснительный был такой, что на радио не мог записываться. Только и думал, как все будут смотреть на меня, когда я приду. Сейчас я прикрываюсь званием, а раньше, когда приходил и на месте только узнавал, кого буду играть, у меня пересыхало во рту, голос становился скрипучим, язык цеплялся за нёбо. (...) Есть во мне и подозрительность: если я не встречал открытой улыбки, то уже считал, что ко мне плохо относятся, хотя сейчас знаю, что улыбка ничего не означает".
О СЕРДЦЕ
Одна из выдающихся ролей Леонова - в фильме "Слезы капали", который мало кто любит: это фильм о тяжелой депрессии. На съемках оператор Юрий Клименко стал жаловаться на сердце - и Георгий Данелия отправил его в местную больницу вместе с Леоновым, чтоб тот очаровал врачей и Клименко быстрее обследовали. Клименко посоветовали на всякий случай купить валидол, а Леонова положили в больницу на две недели. Потом он из нее просто сбежал - боялся, что из-за него фильм не доснимут.
А через шесть лет у него случился обширный инфаркт, клиническая смерть и долгая кома. Еще через пять с половиной лет сердце не выдержало.
Жена вспоминала, что в последний день он был неожиданно раздражительным, не мог найти себе места, говорил, что не может взять себя в руки, странно кашлял. Потом сказал, что надо собираться в театр.
"Надел рубашку, - вспоминала она, - "стал переодевать брюки - театральный костюм у него был дома - и вдруг пошатнулся и упал. Я думала, что он на штанину наступил. Закричала: "Женя, ты что?", подбежала к нему, а он выпрямился - и все. В одну секунду его не стало. Приехали врачи, сказали, что это - тромб". И скорая приехала вовремя, да только сделать уже ничего не успела.
Естественно, ни один зритель не сдал билет на "Поминальную молитву", которая в этот вечер шла в "Ленкоме" - и оказалась единственным спектаклем в жизни Леонова, который он сорвал.
ПОДВЕРСТКА
КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ТОЛКИН
Когда в 70-х в СССР вышел "Хоббит" Дж. Р. Р. Толкина, художник Михаил Беломлинский на всех иллюстрациях сделал Бильбо Бэггинса страшно похожим на Леонова. Тот был удивлен и растроган: когда Беломлинский подарил ему книгу, Леонов рассказал об этом в одной телепередаче и прочитал на камеру первую страницу книги.