Евгений Леонов: "У меня было много недостатков. Стеснительность, мнительность, подозрительность..."

Народный артист СССР Евгений Леонов в 1985 году. Последние минуты перед выходом на сцену. Фото Олега Иванова /Фотохроника ТАСС/.

Евгений Леонов умер вместе с советским кинематографом, в начале 90-х (а точнее, 29 января 1994 года). Тогда за несколько лет мы лишились множества выдающихся артистов: от Андрея Миронова до Иннокентия Смоктуновского, от Анатолия Папанова до Евгения Евстигнеева. Но среди всех них, при всем уважении, Леонов был самым любимым.

Это и легко и трудно объяснить. Легко - когда смотришь "Осенний марафон" и слышишь "Нолито. Ну не обратно же выливать?", "Палыч, ты в компании пришел, в компании и уйдешь" - и любую из десятков изумительных фраз в его исполнении (интересно, что на фестивале в Сан-Себастьяне именно Леонов, а не Олег Басилашвили получил приз за лучшую мужскую роль). А трудно - когда начинаешь подбирать никому не нужные слова про его нечеловеческое обаяние.

Евгений Леонов: как жил безупречный актёр, человек и семьянин Талант и обаяние Евгения Леонова обрекли актёра на большой успех. Улыбчивый артист любил тишину, но для зрителей и поклонников всегда был добрым другом

Поэтому вот несколько малоизвестных фактов из его жизни. Может быть, они расскажут о нем больше.

О ВИННИ-ПУХЕ И КАРЛСОНЕ

Голос Леонова для мультфильма по сказке А.А. Милна решили ускорить на 25 процентов - чтобы было забавнее и энергичнее. Только в 2016 году российский блогер Алексей Гончаров додумался замедлить голос обратно, чтобы услышать "настоящего" Леонова; и эксперимент получился очень удачным.

Хотя мультсериал о Винни-Пухе пользовался огромной любовью, не похоже, что Леонов как-то особо выделял эту работу. (В его замечательной книге "Письма сыну" об этом одна грустная строка: "Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается, спиной слышу, мать говорит: «Вот и Винни-Пух над тобой смеется…») Выделял он в своем творчестве работы прежде всего драматические: в "Белорусском вокзале", в "Донской повести", в "Старшем сыне".

Шарж на Евгения Леонова. Фото сделано на выставке в честь 85-летия со дня рождения. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Сериал, в общем-то, могли и продолжить, Милн написал о медвежонке немало - но художник-постановщик Эдуард Назаров признавался, что после третьей серии авторы полностью выдохлись, и на четвертую у них уже не было сил. К тому же они не могли посылать картину за границу, например, на фестивали: государство и не подумало официально купить права на экранизацию сказки Милна, и советский "Винни-Пух" считался бы нелегалом.

Кстати, Евгений Леонов был первым кандидатом на то, чтобы озвучивать роль Карлсона в другом легендарном советском мультфильме (согласитесь, это естественный ход мысли). Но, по словам мультипликатора Юрия Бутырина, у Леонова был "слишком добрый голос", не подходящий для образа склонного к розыгрышам Карлсона. В итоге его озвучил Василий Ливанов.

О ПЯТАЧКЕ

Незабываемый случай с поросенком произошел с Леоновым не во время озвучивания "Винни-Пуха", а во время съемок "Полосатого рейса" - фильма, мгновенно принесшего ему славу. Его посадили в клетку, заперли и выпустили тигров; те должны были яростно бросаться на прутья. Но звери вообще не обращали на клетку с актером внимания. Тогда Леонову дали живого поросенка и попросили уколоть его вилкой.

Много позже Леонов вспоминал: "Что творилось на палубе через минуту, когда тигры учуяли поросенка! Они его через прутья поцарапали, поросенок визжит, тигры от этого еще больше свирепеют. Я кричу, поросенка прижимаю. А поросенок от страха совсем обезумел, на меня стал кидаться. Тигры рычат, поросенок визжит, я кричу: «Дрессировщик, стреляй, не то всех сожрут вместе с палубой». Дрессировщик выстрелил, в воздух, конечно, но тигрица Кальма от всего этого визга и грохота бросилась в море… Целый час ее спасали и спасли".

Народный артист РСФСР Евгений Леонов в 1973 году .Фото Валентина Мастюкова/Фотохроника ТАСС/.

О КОРОЛЕ

Марк Захаров вспоминал, что на съемках "Обыкновенного чуда" Леонов в каком-то смысле учил его - театрального режиссера - снимать кино. "Он говорил примерно так: «Давайте снимем, как вы этого просите, а потом один «актерский дубль» — то есть я сделаю это же самое, но несколько по-другому". В павильоне моя версия выглядела интереснее, а на пленке в просмотровом зале то, что делал Леонов, оказывалось всегда более точным и комедийным".

Правда, в какой-то момент Захаров убедил Леонова сделать так, как ему казалось смешнее: заставил его поднять руку в приветствии, спародировав членов Политбюро на Мавзолее в день парада. Леонов со вздохом сказал: «Маркуша, будем переснимать и за те же деньги». Но каким-то чудом вариант в фильме оставили. И в день премьеры в Доме кино на этой сцене (на которую сегодняшний зритель просто не обратит внимания) весь зал хохотал и рукоплескал.

Возможно, все прошло так легко, потому что Леонов пользовался необыкновенной любовью как у простых людей, так и у начальства.

Народный артист СССР Евгений Павлович Леонов в 1978 г. Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/.

О ЛЮБВИ

По словам Геогия Данелия, Леонов был самым популярным актером изо всех, с кем он работал. Благодаря всенародному обожанию он мог добиться чего угодно от кого угодно; однажды пошел в исполком и запросто выбил однокомнатную квартиру для монтажницы, которую хотели переселять из густонаселенной коммуналки в еще более густонаселенную, и которая была в отчаянии.

А еще Данелия вспоминал:

"Когда снимали «Совсем пропащий», мы все жили на корабле. Сидели мы с Юсовым в каюте, обговаривали сцену и вдруг слышим истошный вопль в мегафон:

— Леонов, уйди с палубы, твою мать! Спрячься! У меня сейчас корабль на хрен!.. — орал капитан проходящего мимо нас пассажирского трехпалубника «Тарас Шевченко».

Леонов курил на палубе. Кто-то из пассажиров заметил его, заорал: «Ребята, там Евгений Леонов стоит!» И тут же все — и пассажиры, и матросы, и обслуга — высыпали на борт посмотреть на него. И корабль действительно дал критический крен".

Иногда, конечно, это оборачивалось довольно болезненными историями. Как-то жена Леонова, Ванда, ехала в такси. И таксист, не подозревая, кого везет, внезапно начал нести околесицу: «Женька Леонов здесь живет. Мы всю жизнь вместе. Вот пьянь беспробудная, каждый день приходит и просит у меня трешку. Я даю. Я люблю, он хороший артист. Вот в этой парикмахерской мы с ним бреемся вместе». Жена Леонова, выслушав все это, только и ответила: «Как вам не стыдно! Я с ним в одном театре работаю – он не пьет».

Смешно вроде бы. Но Леонов принимал такие идиотские байки близко к сердцу и обижался.

О МЕЛАНХОЛИИ

Леонов жаловался друзьям на одиночество и бессонницу; а вообще он очень любил тишину и покой, несмотря на то, что жизнь постоянно заставляла его торопиться.

В "Письмах сыну" он вдруг сообщает: "Знаешь, Андрей, мне всю жизнь казалось, что я недополучаю любовь. Мне казалось, что моя мама больше любит брата, чем меня, мне казалось, что Ванда и ты мало меня любите. Я всегда больше отдавал, чем получал взамен. И меня это не огорчало, нет, но я даже от этого заплакать мог". И дальше: "Мне казалось, что я вырос на серии каких-то обид. Вроде бы все нормально, а у меня такое ощущение есть: была обида – я ее проглотил; была обида – я ее съел". Он все это забывал через несколько дней, но, судя по тому, сколько в его книге размышлений об обидах и одиночестве, вовсе не навсегда.

И он был болезненно стеснительным. "После пятидесяти лет я примирился с самим собой, я как-то перестал бороться со своими недостатками. У меня недостатков очень много: я страшно мнительный человек, а стеснительный был такой, что на радио не мог записываться. Только и думал, как все будут смотреть на меня, когда я приду. Сейчас я прикрываюсь званием, а раньше, когда приходил и на месте только узнавал, кого буду играть, у меня пересыхало во рту, голос становился скрипучим, язык цеплялся за нёбо. (...) Есть во мне и подозрительность: если я не встречал открытой улыбки, то уже считал, что ко мне плохо относятся, хотя сейчас знаю, что улыбка ничего не означает".

1993 год, Евгений Леонов на премьере фильма "Американский дядюшка". Фото Татьяны Кузьминой /ИТАР-ТАСС/.

О СЕРДЦЕ

Одна из выдающихся ролей Леонова - в фильме "Слезы капали", который мало кто любит: это фильм о тяжелой депрессии. На съемках оператор Юрий Клименко стал жаловаться на сердце - и Георгий Данелия отправил его в местную больницу вместе с Леоновым, чтоб тот очаровал врачей и Клименко быстрее обследовали. Клименко посоветовали на всякий случай купить валидол, а Леонова положили в больницу на две недели. Потом он из нее просто сбежал - боялся, что из-за него фильм не доснимут.

А через шесть лет у него случился обширный инфаркт, клиническая смерть и долгая кома. Еще через пять с половиной лет сердце не выдержало.

Жена вспоминала, что в последний день он был неожиданно раздражительным, не мог найти себе места, говорил, что не может взять себя в руки, странно кашлял. Потом сказал, что надо собираться в театр.

"Надел рубашку, - вспоминала она, - "стал переодевать брюки - театральный костюм у него был дома - и вдруг пошатнулся и упал. Я думала, что он на штанину наступил. Закричала: "Женя, ты что?", подбежала к нему, а он выпрямился - и все. В одну секунду его не стало. Приехали врачи, сказали, что это - тромб". И скорая приехала вовремя, да только сделать уже ничего не успела.

Естественно, ни один зритель не сдал билет на "Поминальную молитву", которая в этот вечер шла в "Ленкоме" - и оказалась единственным спектаклем в жизни Леонова, который он сорвал.

ПОДВЕРСТКА

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ТОЛКИН

Когда в 70-х в СССР вышел "Хоббит" Дж. Р. Р. Толкина, художник Михаил Беломлинский на всех иллюстрациях сделал Бильбо Бэггинса страшно похожим на Леонова. Тот был удивлен и растроган: когда Беломлинский подарил ему книгу, Леонов рассказал об этом в одной телепередаче и прочитал на камеру первую страницу книги.