Почему тошнит беременных, а во время ПМС все бесит

Сколько раз за свою жизнь девушки и женщины слышат в свой адрес: «Опять у тебя гормоны играют, успокойся (расслабься, поплачь, разбей тарелку)». И правда - вся наша жизнь подчинена им. Почему слезы перед менструацией - это не страшно, как возникает токсикоз и из-за чего могут испортиться кожа и волосы, эксперты - врачи-гинекологи, эндокринологи, косметологи - рассказали в книге «Вся правда о гормонах». Мы печатаем некоторые отрывки.

За что отвечают женские гормоны

Главная «фабрика» по их выработке - это яичники. Но нужные нам на протяжении всей жизни гормоны вырабатываются также в головном мозге (гипофизе), надпочечниках и (это важно!) в жировой ткани. Поэтому врачи-гинекологи предупреждают девочек и девушек - не увлекайтесь диетами, чтобы не сбить гормональный баланс.

1. Эстрогены (эстрадиол, эстриол и эстрон)

Именно эти гормоны нуждаются в достаточном количестве жировой ткани и являются одними из самых главных для женщины. Отвечают за блестящие волосы и упругую кожу, регулируют менструальный цикл и развитие яйцеклеток. Именно благодаря им наши фигуры приятно-округлые и женственные.

2. Прогестерон.

Главный гормон беременности - способствует прикреплению оплодотворенной яйцеклетки к матке, останавливает менструальный цикл с началом беременности, препятствует преждевременным родам. От этого гормона зависит нормальное артериальное давление и правильная выработка кожного сала.

3. Тестостерон.

Этот мужской гормон нужен и женщинам тоже. Именно он отвечает за выносливость, правильный рост и соотношение мышечной и жировой ткани, строение костей и сексуальное влечение.

4. Окситоцин.

«Ребенкин» гормон - провоцирует сокращение матки при родах, отвечает за выработку молока в груди. И самое главное - вызывает чувство привязанности и отвественности за малыша.

5. Лютеинезирующий и фолликулостимулирующий гормоны.

Вырабатываются в гипофизе и влияют на серьезные процессы - управляют менструальным циклом, запускают процесс созревания яйцеклеток, «приказывают» яичникам вырабатывать половые гормоны. Участвуют в формировании женственности (в росте груди, например).

Все эти гормоны и влияют на наше настроение, способность к зачатию, сексуальность и женственность. Но именно они порой способны серьезно подпортить нам жизнь...

«Вы меня все бесите, пойду пореву...»

Примерно с 18 дня цикла повышается уровень гормона прогестерона, который влияет на нашу эмоциональную нестабильность. Именно из-за него мы становимся раздражительными, обидчивыми, плаксивыми.

Врач может порекомендовать оральные контрацептивы (если не планируете забеременеть), они стабилизируют гормональный фон. А также может прописать витамины группы В, А и Е, минеральные добавки с магнием, которые снимают проявление тревожности и неврозы.

«А еще пирожного, мороженого и конфет!»

Про повышенный аппетит у беременных ходит масса анекдотов. Но есть некоторые девушки и женщины, готовые слона съесть, начиная со второй фазы цикла. В яичнике образуется желтое тело, которое провоцирует выработку все того же прогестерона. Из-за этого гормона усиленно начинают вырабатываться адреналин и норадреналин. Из-за них и раздражительность, и повышенная выработка желудочного сока.

То есть пища переваривается значительно быстрее, потому и есть нам хочется куда чаще. В это же время могут смениться вкусовые пристрастия - появляется повышенная тяга к сладкому или соленому. Поэтому важно «отвлекать» организм от еды - прогулки, кино, массаж. Да хоть крестиком начните вышивать!

Живот в сон клонит...

У беременных временно происходит масштабная перестройка гормональной системы. «Запевалы» тут два - тот же прогестерон и эстроген (эстрадиол). Прогестерон расслабляет гладкую мускулатуру мышц матки и сосудов, способствует задержке жидкости в организме. Отсюда и отеки, которые часто преследуют беременных. Сонливость и тошнота - тоже его «заслуги».

Эстрадиол более «добродушный» гормон. Он делают женщину мягче, спокойнее, меняет ее эмоциональное состояние, заставляя с улыбкой смотреть на детские вещички и думать о хорошем. Еще он обладает обезболивающими свойствами. Поэтому природа предусмотрительно выводит его на самый пик перед родами.

Откуда берется послеродовая депрессия

Тут врачи отмечают сразу несколько факторов:

1. В течение 72 часов после родов резко падает уровень эстрогена и прогестерона. Снижается активность щитовидной железы, появляется усталость, подавленное состояние.

2. Неприятие изменений с телом. Многие молодые мамы уверены - стоит родить и тело тут же вернется в добеременную фазу. Но, увы, это происходит далеко не сразу.

3. Нехватка времени «на себя». Ребенок забирает львиную долю времени в сутках, не давая молодой маме на восстановление эмоционального и физического состояния. Если в семье есть помощники, то, как правило, эта стадия проходит безболезненно.

Обо всех этих и других интересных фактах про гормоны и нашу жизнь - в книге «Вся правда о гормонах. Секс, красота, здоровье, карьера» («Гедеон Рихтер»).