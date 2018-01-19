Крещенские морозы Николая Рубцова

19 Янв. 2018 2018-01-19T02:23:15+03:00

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Николай Рубцов был одним из самых светлых и печальных русских поэтов ХХ века. Стихи он начал писать в восемь лет от нервного потрясения: умерла его мать, он убежал в лес, спрятался там на два дня и сочинил восемь строк, которые продекламировал сестре и тут же забыл. Потом всю жизнь пытался вспомнить - не получалось.

И не скажешь «потом он написал множество других стихов…». Никакое не множество. Его жизнь оборвалась, когда ему было всего 35 лет, он успел выпустить шесть тонких сборников и написать еще несколько десятков стихотворений, в сборники не вошедших. А потом, когда на горизонте уже маячило признание, когда громко заговорили о его большом будущем в литературе, - нелепо погиб в пьяной ссоре с гражданской женой, задушившей поэта его же собственным шарфом. Рубцова, много писавшего о родине, деревнях и матери, писавшего «до меня докатились последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтического…», традиционно сравнивали с Есениным, но никто не думал, что и умрет он отчасти схожим образом - тоже от удушья…

Широкая публика помнит Рубцова по двум стихотворениям, положенным на музыку: «Я буду долго гнать велосипед» и «В горнице моей светло». Есть еще несколько строк, ушедших в народ: «Русь моя, люблю твои березы!», «Тихая моя родина, я ничего не забыл»… И, конечно, самое удивительное стихотворение, написанное в конце 1970-го, за считанные недели до смерти: в нем Рубцов предрек свой конец. Он умер на Крещение, и январские морозы с тех пор будут ассоциироваться с его именем - как и тихая горница, и собранные в глухих лугах цветы.

Я умру в крещенские

морозы.

Я умру, когда трещат

березы...

А весною ужас будет

полный:

На погост речные

хлынут волны!

Из моей затопленной

могилы

Гроб всплывет, забытый

и унылый.

Разобьется с треском,

и в потемки

Уплывут ужасные

обломки.

Сам не знаю,

что это такое...

Я не верю вечности

покоя!

1970 г.