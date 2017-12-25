Как Берия на коньках Жукова одолел

25 Дек. 19:49 2017-12-25T20:23:14+03:00

В эти дни 70 лет назад завершался первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой

Изменить размер текста: A A

Это было явление! Шел первый год после войны, и мы, московские мальчишки, сразу и с головой ринулись в новое зрелище. До телевидения было еще далеко, даже и не ждали его, лишь голос незабвенного радиокомментатора Вадима Синявского вещал: «Все - на «Динамо»! На главный московский стадион!» И что мы увидели?.. Нечто жутко увлекательное и малопонятное: вместо мяча - какая-то шайба, плоская, как пышный оладушек. А на небольшом ледовом пространстве, огороженном бортами высотою едва ли по колено, гоняют 12 человек: всего-то одна футбольная команда. Но какие скорости! Безоглядные и неудержимые рывки беспримерного забивалы Боброва, Бабича! И что вытворяет громила Никаноров, этот капитан ЦДКА, в другой, летней жизни, знаменитый футбольный вратарь армейцев! Он занимался классической борьбой и при случае демонстрировал и на льду кое-какие борцовские приемы. Нет, такого мы еще не видели...

Новый хоккей, канадский, как его называли, пришел к нам в 1946-м. Сразу в пяти городах открылся наш первый чемпионат по новому хоккею: в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске - при исполненном нетерпения любопытстве и при забитой трибуне - именно одной трибуне, поскольку площадка для игры на «Динамо» располагалась напротив и возле Восточной трибуны. Как мы прорывались туда, просачиваясь меж неповоротливых контролеров в тяжелых пальто и нахлобученных шапках, сами потом дивились...

И вот они выкатились, все в широченных шароварах, в вязаных шапочках. А вратари, как и в футболе, - в кепках! Только позже у вратарей появились простеганные штаны, сшитые из материала для телогреек. Тяжесть удара шайбой и клюшкой они немного снимали.

Играли наши неудержимо и замечательно - сказалась школа русского хоккея с мячом,- и причесывали мы всех иностранцев подряд, которые шайбу и до войны гоняли.

Все наши гости единодушно предрекали блестящее будущее хоккею с шайбой у нас в стране. И не ошиблись! Такие сногсшибательные победы одерживали наши - побеждали безоговорочно и самих канадцев - у них дома и у себя. Да, случалось, проигрывали, но никогда не ломались, как те, их первые, рукодельные, клюшки.

Тот самый первый чемпионат страны, 1946/47 года выиграли динамовцы, вторыми были армейцы. В народе тихонько посмеивались: Берия одолел Жукова...