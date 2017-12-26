2017-12-26T18:02:05+03:00
Политика

Владимир Путин: Такой страной, как наша, управлять нетрудно. Потому что в ней живут такие замечательные дети как вы

Президент пообщался со школьниками на главной елке России [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин, проезжая на заседание правительства в Белом доме, остановился возле главное елки страны. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССВладимир Путин, проезжая на заседание правительства в Белом доме, остановился возле главное елки страны. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Николь прижали, она заплакала, а я сказала "Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь!", - рассказывала кому-то по телефону девочка, выходя с Соборной площади Кремля, где дети только что общались с президентом России.

Владимир Путин, проезжая на заседание правительства в Белом доме, остановился возле главное елки страны, и через десять секунд оказался в плотном кольце ребят, приехавших в Москву на праздник со всей страны.

Читая этот диалог на бумаге, вы вообще не сможете представить себе, что там происходило. Какой стоял визг, как напирали дети со всех сторон, стараясь протиснуться поближе к президенту и как он старался поддерживать порядок и одновременно разговаривать.

Путину задавали разом сто вопросов, на которые он едва успевал отвечать.

- Ваш любимый город?

- Где родился и вырос - Санкт-Петербург.

- А на Камчатке вы были?

- Был, много раз.

- А на Ямале?

- Недавно был. Круто у вас там.

- А как вы относитесь к оппозиции? - вдруг спросил высокий мальчик

- Положительно, - тут же ответил Путин и через паузу добавил. - К здравой оппозиции.

- У вас в этом году юбилей был, вы его как отмечали?

- С коллегами и друзьями.

- А вы сейчас куда едете?

- В Дом правительства, поздравить их с Новым годом.

Путину удавалось держать темп, отвечая на вопрос за вопросом.

- Мы с вам виделись уже - в Сочи, - заявил один из самых маленьких.

- Как сейчас помню, - отреагировал Путин.

- Трудно управлять страной? - Такой как наша - не трудно. Потому что в ней живут такие замечательные дети, как вы.

На мгновенье возникла пауза.

- Поеду я, ребята, дальше, - предположил президент, но не тут тут-то было. Расходиться никто не желал.

- А вы волшебник? Желания выполняете?

- Некоторые выполняю.

- А вот там стоит Дмитрий Песков? - проявила осведомленность одна из девочек и была права.

- Как вы к хоккею относитесь?

- Люблю.

- Вы по мосту в Крым поедете на машине?

- Обязательно.

- А если честно, вы по телевизору лучше выглядите, - не стал лукавить один из детей.

- Ну, ничего, - засмеялся Путин, которому после совместного фотографирования все же удалось вырваться из кольца детского интереса.

Путин приехал в Кремль на елку.На самом большом новогоднем утреннике Президент поздравил детей с наступающим праздником.Дмитрий СМИРНОВ

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