Зарплаты «майских» бюджетников с Нового года вырастут почти на четверть

26 Дек. 15:05 2017-12-26T15:14:45+03:00

С 1 января зарплаты бюджетников, которые подпадают под «майские» указы президента, в среднем увеличатся на 23%. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Изменить размер текста: A A

С 1 января зарплаты бюджетников, которые подпадают под «майские» указы президента, в среднем увеличатся на 23%.

- Учителя, средний медицинский персонал, работники культуры станут получать заработную плату в среднем размере, который есть в регионе, где они трудятся. Ряд работников бюджетной сферы (врачи, работники высшей школы, ряд других более высококвалифицированных бюджетников) будут иметь уровень оплаты труда в размере, двукратном от среднего в субъекте, – заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он также подчеркнул, что нужные для этого деньги в бюджете есть.

«Майские указы» президента были изданы еще в 2012 году. Там Владимир Путин поставил задачу поэтапно увеличивать зарплаты ряду категорий бюджетников, включая учителей, врачей и т. п.

Как уже сообщалось раньше, зарплаты федеральным бюджетникам, которые не подпадают под «майские» указы, тоже проиндексируют с 1 января — на 4%. Это сопоставимо со средним ростом зарплат по другим отраслям, который прогнозируется в 2018 году.