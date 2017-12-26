2017-12-26T15:14:45+03:00
Экономика

Зарплаты «майских» бюджетников с Нового года вырастут почти на четверть

Деньги на это выделены
Софья РУЧКОdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments12
С 1 января зарплаты бюджетников, которые подпадают под «майские» указы президента, в среднем увеличатся на 23%.С 1 января зарплаты бюджетников, которые подпадают под «майские» указы президента, в среднем увеличатся на 23%.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

С 1 января зарплаты бюджетников, которые подпадают под «майские» указы президента, в среднем увеличатся на 23%.

- Учителя, средний медицинский персонал, работники культуры станут получать заработную плату в среднем размере, который есть в регионе, где они трудятся. Ряд работников бюджетной сферы (врачи, работники высшей школы, ряд других более высококвалифицированных бюджетников) будут иметь уровень оплаты труда в размере, двукратном от среднего в субъекте, – заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он также подчеркнул, что нужные для этого деньги в бюджете есть.

«Майские указы» президента были изданы еще в 2012 году. Там Владимир Путин поставил задачу поэтапно увеличивать зарплаты ряду категорий бюджетников, включая учителей, врачей и т. п.

Как уже сообщалось раньше, зарплаты федеральным бюджетникам, которые не подпадают под «майские» указы, тоже проиндексируют с 1 января — на 4%. Это сопоставимо со средним ростом зарплат по другим отраслям, который прогнозируется в 2018 году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»