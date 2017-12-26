Что посмотреть по телевизору в выходные перед праздниками

26 Дек. 20:00 2017-12-26T20:35:37+03:00

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Четвертый сезон шоу, в котором парни и девушки со всей страны демонстрируют свои способности в танцах, завершится накануне нового года

- Четвертый сезон получился по-настоящему особенным: ярким, насыщенным и эмоциональным. Я с нетерпением жду финала. Скоро мы узнаем, за кого болеет вся страна!» - говорит ведущая шоу «ТАНЦЫ» Ляйсан Утяшева. На грандиозном гала-концерте выступят все участники со своими лучшими номерами. Финалисты, которые шли к этому моменту несколько месяцев, и наставники, которые вели свои команды к победе, наконец, узнают, кто стал лучшим танцором страны и получит главный приз 3 миллиона рублей. Победителя выберут телезрители голосованием.

30 декабря в 21.30 «ТАНЦЫ» на ТНТ

В последнюю субботу 2017 года в кресле игрока программы «Секрет на миллион» впервые окажется ее ведущая.

Проведут программу звёзды шоу-бизнеса: Николай Басков узнает подробности взаимоотношений Леры с мужем-хоккеистом, Сергей Лазарев вспомнит их громких роман, Влад Топалов раскроет секреты криминального прошлого телеведущей, Дмитрий Маликов поговорит обо всех мужчинах в её жизни, Ирина Дубцова узнает, посещала ли звезда экрана пластического хирурга. Самая ответственная роль отведена Елене Воробей, которая недавно рассказывала Лере о смерти любимого человека, а теперь выслушает ее истории о предательстве и поплачет вместе с Кудрявцевой. Родные телеведущей расскажут шокирующие семейные тайны.

30 декабря 17.00 "Секрет на миллион" НТВ