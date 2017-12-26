2017-12-26T20:35:37+03:00
Телевизор

Что посмотреть по телевизору в выходные перед праздниками

Многие проекты завершатся накануне нового года
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Ведущая шоу «ТАНЦЫ» Ляйсан УтяшеваВедущая шоу «ТАНЦЫ» Ляйсан УтяшеваФото: телеканала ТНТ
Изменить размер текста:

Четвертый сезон шоу, в котором парни и девушки со всей страны демонстрируют свои способности в танцах, завершится накануне нового года

- Четвертый сезон получился по-настоящему особенным: ярким, насыщенным и эмоциональным. Я с нетерпением жду финала. Скоро мы узнаем, за кого болеет вся страна!» - говорит ведущая шоу «ТАНЦЫ» Ляйсан Утяшева. На грандиозном гала-концерте выступят все участники со своими лучшими номерами. Финалисты, которые шли к этому моменту несколько месяцев, и наставники, которые вели свои команды к победе, наконец, узнают, кто стал лучшим танцором страны и получит главный приз 3 миллиона рублей. Победителя выберут телезрители голосованием.

30 декабря в 21.30 «ТАНЦЫ» на ТНТ

В последнюю субботу 2017 года в кресле игрока программы «Секрет на миллион» впервые окажется ее ведущая.

Проведут программу звёзды шоу-бизнеса: Николай Басков узнает подробности взаимоотношений Леры с мужем-хоккеистом, Сергей Лазарев вспомнит их громких роман, Влад Топалов раскроет секреты криминального прошлого телеведущей, Дмитрий Маликов поговорит обо всех мужчинах в её жизни, Ирина Дубцова узнает, посещала ли звезда экрана пластического хирурга. Самая ответственная роль отведена Елене Воробей, которая недавно рассказывала Лере о смерти любимого человека, а теперь выслушает ее истории о предательстве и поплачет вместе с Кудрявцевой. Родные телеведущей расскажут шокирующие семейные тайны.

30 декабря 17.00 "Секрет на миллион" НТВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Бандиты, менты и крутые разборки: Российские криминальные сериалы-2018
В 2018 году телеканалы обещают порадовать зрителей лучшими проектами - крутые разборки, леденящие душу расследования, загадочные исчезновения людей, схватка между МУРом и самой опасной и беспощадной бандой из Москвы
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»