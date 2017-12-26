2017-12-26T22:58:24+03:00
Спорт

Англичанин Харри Кейн официально круче, чем Лео Месси. Британец забил 56 голов в 2017 году

Три гола, которые позволили ему обойти аргентинца, форвард "Тоттенхэма" забил в матче чемпионата Англии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Англичанин Харри Кейн забил больше голов в 2017 году больше, чем Лионель Месси.Англичанин Харри Кейн забил больше голов в 2017 году больше, чем Лионель Месси.Фото: REUTERS
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Во вторник, 26 декабря, случилось невероятное событие. Форвард английского клуба "Тоттенхэм" Харри Кейн стал круче, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Англичанин Кейн забил три гола в победной игре 20 тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (5:2) и обошел аргентинца по числу голов в календарном 2017 году.

Форвард сборной Англии забил 56 голов в 52 матчах уходящего года. 49 раз Кейн поражал ворота соперников как игрок "Тоттенхэма", а 7 голов забил в ворота соперников английской сборной. Для сравнения - у форварда "Барселоны" Лионеля Месси 54 гола. У остальных - на три гола меньше, чем у Кейна. Криштиану Роналду ("Реал"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария") забили по 53 гола.

Кейн - значимый для "Тоттенхэма" игрок. В 2017 году лондонский клуб забил 97 голов, половина из которых (49) на счету Харри. Помимо этого, Харри Кейн сделал 6 хет-триков в календарном году. Это - рекорд Английской Премьер-Лиги.

После 20 матчей "Тоттенхэм" идет на 5 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги с 37 очками.

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