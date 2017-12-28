Геннадий Зюганов: Новогодние каникулы будут энергичными. Предвыборная кампания-то уже началась!

СЕГОДНЯ 01:10 2017-12-28T01:16:44+03:00

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- У нас вопросы предновогодние. Геннадий Андреевич, вы где новогодние каникулы будете проводить?

- Каникулы? Предвыборная кампания уже началась, так что - каникулы будут такие энергичные.

- То есть - их не будет?

- Отметим Новый год, как положено, дома. У меня большое хозяйство, 8 внуков, плюс мои домашние... Покатаемся, погоняем мяч, поиграем в бильярд. Ну, и готовим «программные продукты» на выборы, проведем консультации, штаб уже работает… Словом, проведу эти праздники с книжками, с друзьями. Хлопот сейчас много.

- Какое блюдо будет у вас на столе? Это - шашлык, которым вы нас, корреспондентов «Комсомолки», однажды угощали, или что-то более русское?

- Мы любим хорошую народную кухню. У меня дочь великолепно готовит все виды салатов, хозяйка (супруга. - Ред.) умеет прекрасно готовить любое блюдо. Так что - стол будет хороший.

- Дайте какой-нибудь рецепт от Зюганова.

- Есть картофель по-строгановски, а есть картофель по-зюгановски.

- А по-зюгановски – это как?

- Когда я готовил ужин в институте, то на весь коридор был вкусный запах, и сбегались на кухню почти все. Это секрет, я на этом зарабатываю.

- Хотя бы намекните, что-то добавляете туда - в картошку - или как?

- Конечно. Должна быть хорошая картошка, масло, умелые руки и очень аккуратная обжарка.

- То есть - это жареная картошка. А масло какое – сливочное или подсолнечное?

- Может быть разное. В зависимости от вкуса.

- Вы еще что-то добавляете?

- Добавляю. Вот «Комсомолке» скажи, а вы потом у меня перехватите. Я на этом зарабатываю. А еще - фотографируюсь. Под ручку со мной – 200, в обнимку – 500, с поцелуем – 1800. И всё - в партийную кассу. (смеется)

- А картошка-то орловская?

- Орловская. Очень хорошая.

- Еще, говорят, какая-то настойка зюгановская есть.

- Есть, медовая, меня отец научил. Шикарная. Возьмите мою книжку «На пасеке у Зюганова», там все рецепты есть – и супы, и каши, и бутерброды, и хорошие напитки.

- Договорились.

КСТАТИ

Свои блестящие кулинарные способности будущий лидер КПРФ впервые продемонстрировал широкой - студенческой - публике, когда учился в Орловском пединституте. В общежитии, где он жил, самым популярным блюдом была жареная картошка «по-зюгановски». Говоря современным языком, это что-то вроде картофеля фри.

Подробный рецепт «студенческого варианта» такой картошки Геннадий Андреевич нам так и не раскрыл. Зато прислал рецепты множества других своих блюд...

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ ЗЮГАНОВА

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ С ЯБЛОКОМ

4–6 ломтиков сдобной булки, 2–3 яблока, 1 яйцо, 1/3 стакана молока, 2–3 столовые ложки сливочного масла, соль и мёд по вкусу.

Взбить яйцо с солью, мёдом и молоком. Очищенные от кожуры и сердцевины яблоки нарезать тонкими ломтиками. Окунуть булку в яичную смесь, обвалять в муке и выложить на противень, смазанный сливочным маслом. На каждый кусок булки положить ломтики яблок, смазать мёдом и 10 минут запекать бутерброды в горячей духовке.

КАША ПШЁННАЯ С ЧЕРНОСЛИВОМ И МЁДОМ

50 г пшённой крупы, 160 мл воды, 40 г чернослива, 1/2 чайной ложки мёда, 10 г сливочного масла.

Пшено промыть тёплой, затем горячей водой. Чернослив промыть, залить водой и проварить. Отвар слить, добавить нужное количество воды, мёд, засыпать крупу и варить вязкую пшённую кашу. Подавая на стол, положить на кашу чернослив и полить маслом.

САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ ТЫКВЫ С МЁДОМ

300 г тыквы, 250 г яблок, 120 г мёда.

Сырую тыкву нарезать мелкими кубиками, смешать с мёдом и оставить на 40 минут. Очищенные от семян яблоки нарезать мелкими кубиками и хорошо перемешать с тыквой. При желании в этот салат можно добавить и нарезанную кубиками репу.

СУП ИЗ КУКУРУЗНЫХ ХЛОПЬЕВ С МЁДОМ

1 столовая ложка мёда, 1 стакан кукурузных хлопьев, 1 литр молока, 1/2 литра воды, на кончике ножа кардамон, соль по вкусу.

Кукурузные хлопья залить охлаждённой кипячёной водой с молоком, положить мёд, соль, кардамон, всё перемешать. Подать на стол в холодном виде.

ЦЫПЛЁНОК С МОЛОКОМ И МЁДОМ

1 цыплёнок, 1 чашка молока, 1/2 чашки грибов, немного муки, соль, чёрный перец, 1/2 чашки мёда, 4 столовые ложки топлёного масла.

Разрезать тушку на куски, обвалять в муке, соединённой с солью и чёрным перцем. Разложить мясо на противне, залить топлёным маслом и запекать в духовке 30 минут, чтобы мясо подрумянилось. Смешать мёд с молоком, залить мясо и снова поставить в духовку на час. За 15 минут до готовности добавить грибы.

ПЫШКИ МЕДОВЫЕ

1 стакан молока, 1 стакан мёда, 1 яйцо,2 столовые ложки масла, 1 чайная ложка пищевой соды, соль, мука.

Мёд растереть с маслом, добавить взбитое яйцо, молоко, соду, соль, хорошо смешать и подсыпать муки столько, чтобы тесто можно было раскатать на доске. Пышки нарезать, выпекать в духовке. Мёд придаёт пышкам приятный коричневый цвет и сочность, которую они долго сохраняют.

НАПИТОК МЕДОВО-­ОВСЯНЫЙ

1/2 стакана овса, 2,5 литра воды, 2–3 столовые ложки мёда.

Овёс промыть, добавить воду и варить, пока не выпарится половина воды. Отвар процедить, прибавить к нему мёд, вскипятить и охладить.

МЕДОВОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ГРУШ

1 кг груш, 2 кг мёда, 3 г лимонной кислоты.

Отобрать крепкие плоды с плотной мякотью. Очистить от кожицы и сердцевины, нарезать на дольки и проварить в кипящей воде 10–15 минут. Охладить в холодной воде и варить в меду в несколько приёмов. Сначала дольки груш залить мёдом и поставить на 3–4 часа, чтобы они хорошо пропитались. Затем кипятить 5–7 минут. Выдержать 6–8 часов и снова несколько минут кипятить. Этот процесс нужно повторить 3–4 раза. Перед концом варки добавить лимонную кислоту, которая предохранит варенье от засахаривания.