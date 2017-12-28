Сборная Тимирязевской академии по самбо стала одной из сильнейших в Москве

28 Дек. 19:35 2017-12-28T19:43:34+03:00

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Сборная Тимирязевской академии по самбо закончила год эффектной победой: на студенческом чемпионате Москвы спортсмены РГАУ-МСХА выиграли три золотых медали, одно «серебро» и одну «бронзу». Открытый чемпионат среди студентов по самбо прошел в Московском строительном университете.

В чемпионате соревновались только кандидаты в мастера спорта и обладатели первого спортивного разряда. Тимирязевцы мощно выступили и достойно смотрелись на фоне своих соперников. Золото по итогам соревнования взяли студентка факультета экономики и финансов Алиса Николаева (спортсменка выступает в категории вес до 52 кг), а также студентки факультета агрономии и биотехнологии Анна Осипова (вес до 64 кг) и Александра Воршева (вес более 80 кг). Примечательно, что в финале Александра сошлась с воспитанницей Тимирязевской академии Цаганой Кекеевой, которая заняла второе место и унесла домой серебро.

В мужских соревнованиях бронзовую медаль завоевал учащийся факультета зоотехнии и биологии Фарход Хайдаров.