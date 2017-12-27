Билл Клинтон оказался серийным насильником. А Хиллари его покрывала

СЕГОДНЯ 00:28 2017-12-26T21:38:49+03:00

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За годы присутствия на американском политическом олимпе чету Клинтон обвиняли в самых разных грехах: в их адрес выдвигались подозрения в махинациях с ценными бумагами, которые позже затмило дело о платье Моники Левински; мадам Клинтон вменяли в вину угрозу национальной безопасности из-за небрежного обращения с секретными файлами; оба, всегда ратовавшие за отказ от манипуляций с налоговыми льготами, вдруг перевели свои активы в трастовый фонд, обеспечив себе и своим наследникам низкие налоговые ставки.

Каждый раз все заканчивалось бормочущим порицанием, но на фоне разрастающейся в США череды секс-скандалов Биллу Клинтону, возможно, придется в очередной раз доказывать свою невиновность уже не в мелких грехах, а по уголовным делам, клеймящим его позорным званием насильника. Явно достанется и Хиллари Клинтон, которой могут предъявить обвинения в запугивании жертв своего мужа.

Запоздавший бестселлер

Когда телеканалы всего мира в сотый раз показывали признания практикантки Белого дома Моники Левински и смущенного президента США, все понимали: пятно на платье стажерки появилось по обоюдному согласию и максимум, что получит в качестве наказания Билл, - это пара ударов веником от законной супруги. Все остальные, ранее уже звучавшие обвинения от дам, подвергавшихся насилию со стороны Билла Клинтона, то ли не вызывали особого доверия, поскольку не изобиловали смачными подробностями, то ли предполагаемые жертвы сильно проигрывали по части внешних красот сексуальной практикантке Монике. Словом, все знали, что Билл - большой мастер по части походов налево, но в Америке выдвигать против него обвинения подобного рода до недавнего времени считалось чем-то заранее обреченным на провал.

Заговор молчания формально был прерван пару лет тому назад, когда в Америке вышла книга Роджера Стоуна The Clintons` War on Women («Война Клинтонов против женщин»). Она изобиловала признаниями жертв похотливого Билла и свидетельствами участия Хиллари в его неправедных делах, но тогда на публикацию обратили не слишком много внимания. А вот после того, как разразился скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, об этой книге вспомнили - и ее продажи резко возросли.

Книга Роджера Стоуна The Clintons` War on Women («Война Клинтонов против женщин»)

Из книги Стоуна:

«Билл Клинтон - серийный насильник. Счет изнасилованных им и пострадавших от его домогательств исчисляется сотнями. Среди этих жертв и вдова президента Кеннеди, миллиардерша Жаклин Кеннеди-Онассис. А Хиллари покрывала его преступления, нанимая частных детективов, которые затыкали рот тем, кто требовал справедливости. Они терроризировали жертв извращенной похоти Билла. Этим женщинам постоянно угрожали, на их дома нападали, в машинах били стекла, прокалывали шины, а домашних животных жестоко убивали и клали мертвые тела под дверь».

Кэтлин Уилли

Книга «Война Клинтонов против женщин» - итог многолетних расследований автора, лично интервьюировавшего каждую из известных ему жертв Билла и Хиллари Клинтон. В работе над этой книгой ему помогала Кэтлин Уилли, одна из жертв Билла, так же как и Моника Левински, на волонтерских началах работавшая в Белом доме. Уилли честно признает, что не отвергала знаков внимания, которые оказывал ей Клинтон. Равно как и то, что надеялась попросить за это президента о помощи: у мужа Кэтлин были серьезные финансовые проблемы. Однажды Клинтон прямо в Овальном кабинете повалил Кэтлин на диван и начал тискать ее грудь. В конце концов стажерка сказала, что согласна переспать с президентом, но только не на работе.

Из книги Стоуна:

«Сначала я подумала, что мне стоит отвесить ему хорошую пощечину, - вспоминает Кэтлин Уилли. - Но затем мне пришло в голову другое - разве можно бить президента?! Поэтому я лишь молча сопротивлялась. И не могла поверить в безрассудство происходящего, ведь вокруг были агенты секретной службы, сотрудники аппарата Белого дома. Кто угодно мог в любой момент войти в кабинет... В тот момент он явно наслаждался своей властью надо мной».

Помощи от Билла Кэтлин так и не дождалась, так как ее муж внезапно покончил с собой. Уилли уволилась из Белого дома и не смирилась с потерей супруга, до сих пор настаивая на том, что его убрали по приказу Клинтона. Финансовые проблемы ее мужа, как выяснилось, были связаны с растратой чужих денег, а Эд Уилли не раз жертвовал в фонд Клинтона солидные суммы. Главе государства якобы не особо хотелось оправдываться за то, что в числе его сторонников есть и банальный воришка. Расследование идет и сейчас, его ведут частные детективы.

Кэти Шелтон

У Кэти Шелтон претензий к Биллу Клинтону нет. Уже хотя бы потому, что она никогда с ним не встречалась. Зато она знает лично Дональда Трампа, ведь именно он пригласил ее для участия в одном из раундов теле-дебатов, посадив в первый ряд вместе с тремя женщинами, обвинявшими Билла Клинтона в их изнасилованиях.

У Кэти - обвинения в адрес Хиллари. В 12-летнем возрасте девочка была изнасилована 41-летним мужчиной. Преступника поймали, и на судебном процессе его защищала молодой адвокат Хиллари Клинтон. Построив линию защиты на том, что... Кэти сама домогалась мужчины старше ее, она добилась невероятно мягкого приговора педофилу - 11 месяцев тюрьмы. И не постеснялась рассказать об этой победе в своих мемуарах.

Из книги Стоуна:

«Хиллари Клинтон - она не для женщин и детей... Я возмущена тем, что она называла себя [в ходе предвыборной кампании и в своих автобиографических книгах] пожизненным защитником всех женщин и девочек. Мир должен знать, что она - лгунья! Она защищала насильников и убийц!» - убеждена Кэти Шелтон.

Хуанита Броддрик

Эта женщина также хотела бы засудить Хиллари. Ее обвинения в адрес Билла Клинтона в изнасиловании не дошли до суда во многом благодаря его женушке. Во времена, когда Билл баллотировался на пост губернатора Арканзаса, уже будучи генеральным прокурором этого штата, он побывал в доме престарелых, которым заведовала Хуанита. Через месяц пригласил Броддрик в отель, где, по ее словам, жестоко изнасиловал.

Из книги Стоуна:

Хуанита Броддрик рассказывала: «Вся моя одежда была разорвана на кусочки... Он все время пытался прокусить мою нижнюю губу, так, чтобы пошла кровь. Когда я зарыдала, он стал бить меня по губам и кричать: «Заткнись, сука!» После всего он надел солнцезащитные очки и посоветовал мне приложить лед к лицу... Что меня больше всего потрясло, так это то, что он отнесся ко всему произошедшему, как к обыденному занятию».

В полицию Хуанита не пошла, так как понимала: дело на генпрокурора никто открывать не будет. Когда слухи дошли до Хиллари, та, встретившись с Хуанитой, схватила ее за руку и угрожающим голосом сказала: «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что делаете?»

Пола Джонс

Это, пожалуй, самая смелая из всех героинь книги Стоуна. Она подала иск против Клинтона еще в 1994 году, утверждая, что тремя годами ранее была приглашена в гостиничный номер Билла. Потирая руки в надежде на прыжок в трудовой карьере (Джонс тогда была госслужащей), она приняла приглашение. Но без разговоров о судьбах мира Клинтон снял свои штаны и продемонстрировал ошарашенной Поле свой детородный орган, попросив «поцеловать его туда».

Пола Джонс подала иск против Клинтона еще в 1994 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из книги Стоуна:

«Я отказала ему, сказав, что я не такая, - признается Пола Джонс. - Но он не унимался: «Милочка, разве я заставляю сделать то, чего вы не хотите делать?» Он силой положил мою руку на свои гениталии, но я вырвалась и убежала».

До сих пор не ясно, почему иск был отозван самой Полой. Скорее всего, Джонс удовлетворилась солидной компенсацией за молчание. Возможно также, что судья принял во внимание показания агентов спецслужб, зафиксировавших факт ее выхода из гостиничного номера весьма довольной. Доподлинно известно, что медосмотр Билл Клинтон на стадии рассмотрения иска не проходил. А таковой был назначен судом, поскольку в 22-м параграфе своих обвинений Пола дала подробное описание гениталий Билла. Но Джонс не унимается и с новыми подробностями рассказывает Стоуну о том, что, по слухам, уже принесло ей от 200 до 850 тысяч долларов.

Дженнифер Флауэрс

В отличие от других жертв Клинтона бывшая певичка Дженнифер Флауэрс никаких обвинений не выдвигает и от адюльтера с ним не открещивается. Мол, в 30 лет такое может случиться со всяким.

Из книги Стоуна:

«Были случаи, когда мы [с Биллом] проводили в моей спальне по несколько дней подряд, - признавалась Дженнифер Флауэрс. - Занимались всякими глупостями. Например, я связывала его при помощи шелковых шарфов, а пару раз переодевала его в женское белье, заодно делая ему макияж».

Но, делясь смачными подробностями, она дает понять, что откровенно мстит за то, что за 12 лет (!) их любовной связи Клинтон так и не нашел в себе сил бросить законную супругу и повести любовницу под венец. В упрек своему ухажеру она ставит и сделанный аборт.

Говорит Флауэрс и о Хиллари Клинтон. Мол, та тяготеет к лесбийской любви. Об этом ей якобы рассказывал сам Билл. До кучи Дженнифер выставляет Хиллари жуткой ревнивицей, способной на рукоприкладство. Она просто добивает соперницу: «Билл никогда не любил свою жену, называл ее «эта» и вообще женился на ней только из-за денег ее папочки».

Флауэрс признается, что записывала свои разговоры с Клинтоном на закате их любовной связи. Безуспешно попытавшись продать их таблоидам, она все же подзаработала тем, что снялась неглиже для Penthouse. Затем почему-то отказалась от своих заявлений (это происходило в 1991 году). Но теперь не без удовольствия снова мечет ядовитые стрелы в сторону Билла и Хиллари.

Дженнифер Флауэрс уверяет: Билл не раз признавался, что женился на Хиллари только ради денег.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Из книги Стоуна:

«Вряд ли они [Билл и Хиллари Клинтон] будут наказаны. Республиканская и демократическая партии превратились в единый политический механизм, финансируемый Уолл-стрит. И вне зависимости от того, какая партия приходит к власти, гражданские свободы простых американцев продолжают размываться. У нас становится больше долгов, растут налоги, мы участвуем в бесконечных войнах за пределами Америки, в которых интересы США совершенно непонятны. Союз кланов Бушей и Клинтонов - наглядный пример того, что принадлежность к той или иной партии сегодня не играет никакой роли в современной политической системе США».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Печенька, которая никому не по зубам»

Автор ставшего с некоторым опозданием бестселлера Роджер Стоун - личность в американской политике легендарная. Он был советником трех президентов США, иногда меняя госслужбу на работу политтехнологом и лоббистом. Работал он и с Дональдом Трампом, продвигая строительство казино, принадлежавших в свое время нынешнему президенту США, а также принимая участие в его предвыборной кампании. Трамп как-то назвал Стоуна «печенькой, которая никому не по зубам». Написал 5 книг, в числе которых «Джеб и семья уголовников Бушей», «Человек, который убил Кеннеди».

Стоун - известный модник: в его гардеробе более 100 костюмов и столько же галстуков серебристых оттенков. Игнорирует носки, что в свое время привело в ужас супругу президента Рональда Рейгана, Нэнси. В одном из интервью, отвечая на вопрос «Что вам больше всего нравится в жизни?», Стоун был предельно точен: «Одежда британских портных, обувь работы итальянских сапожников, а также коктейль из водки с мартини и оливкой».