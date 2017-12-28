ГАЗ на все времена

28 Дек. 14:20 2017-12-28T16:59:06+03:00

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ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ

Мы привыкли думать о России, как о промышленной державе. И действительно, в стране работают мощнейшие заводы, построенные еще в советские времена, открываются новые производства. Но что-то и теряется — прискорбный список предприятий-банкротов, не сумевших адаптироваться к реальности после распада СССР, пополнили московский Завод имени Лихачева, Липецкий тракторный завод, Саратовский авиационный завод.

К счастью, Горьковский автомобильный завод не только пережил переход на рыночную экономику, но и динамично развивается по сей день.

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- Он стал неотъемлемой частью нашего автопрома, нашей экономики и является естественной частью и мирового автомобильного производства, - сказал Президент России Владимир Путин, приехавший на завод 6 декабря, чтобы поздравить его работников с юбилеем. - Спасибо за ваше отношение к делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, все у нас с вами получится.

Владимир Путин поздравил Горьковский автозавод с 85-летием.

Современная история предприятия сложилась именно так благодаря тому, что на заводе, который входит сегодня в холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски, сохранили знаменитую ГАЗовскую конструкторскую школу и инвестировали в новые современные модели.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

Построенный для того, чтобы наполнить СССР надежными отечественными машинами, завод начал выпускать свою продукцию в 1930-х. В 1932-м с его конвейера сошел первый экземпляр легендарной «полуторки» - ГАЗ-АА, получивший народное название за то, что мог перевезти полторы тонны груза. Машина стала незаменимой в сельском хозяйстве, торговле и на Великой Отечественной войне — именно «полуторки» курсировали в блокадный Ленинград по «дороге жизни». Только вдумайтесь, всего ГАЗ выпустил почти миллион таких автомобилей!

Когда для освоения целины понадобились более современные машины, Горьковский автозавод представил ГАЗ-53, которому суждено было стать одним из самых известных советских грузовиков. В различных модификациях он выпускался серийно больше 30 лет.

А если перелистывать страницы далекой истории, подумайте, как бы нам жилось без знаменитых «ГАЗелей», ставших в 90-е настоящими универсальными солдатами. Они возили людей на бесчисленных городских маршрутах, доставляли продукты из сельхозпредприятий и коробки в магазины.

Усилиями конструкторов «ГАЗель» не устаревает, как и другие легенды нижегородского завода. В 2013 году предприятие представило новую линейку «ГАЗель NEXT» - с независимой подвеской, просторной удобной кабиной, мощным двигателем, что сделало его еще более эффективным инструментом для бизнеса. В 2014 году завод запускает новый среднетоннажный грузовик – ГАЗон NEXT, получивший имя от своего исторического предшественника ГАЗ-51, но при этом дающий фору по функциональности и удобству управления современным зарубежным аналогам.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В 2017-м ГАЗ запустил производство двух новых моделей с увеличенной грузоподъемностью. ГАЗон NEXT теперь может перевозить 6 тонн груза, Газель – 2.6 тонны, то есть на тонну с лишним больше, чем ее знаменитая предшественница «полуторка». Эти машины призваны потеснить импортные модели, в том числе те, которые пришли на смену машинам обанкротившегося ЗИЛа в нише шеститонников.

Как и другие модели ГАЗа, эти хороши тем, что на их платформе можно создать множество спецмашин под требования муниципальных служб, ведомств и сфер бизнеса. Уже сейчас на базе автомобилей ГАЗ выпускают больше 300 разновидностей спецтехники: машины для «скорой помощи», школьные автобусы, инкассаторские автомобили и многое другое.

«ГАЗель NEXT» особенно популярна у фермеров, ведь она может быть и молоковозом, и рефрижератором. Да хоть магазином на колесах! Например, в хозяйстве у знаменитого российского сыровара Олега Сироты две нижегородские машины.

- Мы используем только машины отечественного производства – это моя принципиальная позиция, - подчеркивает Сирота. - Они качественные, недорогие и легкие в обслуживании. Новые модели «ГАЗель NEXT» из оцинкованной стали уже не ржавеют, как старые. Кроме того, эффективная тормозная система и прочная рама не подводят даже при перегрузе. И самое главное – эти машины делают те же люди, которые покупают наши сыры.

Именно на «ГАЗелях» Сирота собирается отправиться продавать свой сыр в Европу — это же наш ответ западным санкциям! Впрочем, там нижегородские авто не в новинку.

«ГАЗели» колесят по странам Восточной Европы, в Турции, возят на уроки школьников в Гане, работают на городских маршрутах в Иордании. Завод разрабатывает экспортные модификации, исходя из климатических условий и других особенностей конкретного региона.

В прошлом году Горьковский автозавод стал единственным российским участником международной выставки коммерческого транспорта в Ганновере. И несмотря на санкции и не самую простую политическую обстановку, сразу несколько ведущих западных автомобильных изданий, посетивших стенд с автомобилями ГАЗа в Германии, не сговариваясь, вышли с одинаковыми заголовками: «Русские идут!»