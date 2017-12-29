2017-12-29T19:49:41+03:00
Профессии будущего

Гордость академии: В Тимирязевке прошел бал лучших студентов 2017 года

Сто самых успешных и талантливых открыли вечер вальсом
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Студенты открыли вечер красивым вальсом. Фото: timacad.ruСтуденты открыли вечер красивым вальсом. Фото: timacad.ru
Изменить размер текста:

В Тимирязевской академии прошел традиционный ежегодный бал лучших студентов. Сто самых успешных, трудолюбивых, творческих и талантливых представителей факультетов пришли на праздник, устроенный в честь их достижений. Студенты открыли вечер красивым вальсом: девушки в вечерних платьях и молодые люди в элегантных костюмах кружили по паркету под звуки классической музыки. Затем всех присутствующих ждал сюрприз – мастер-класс от профессионального хореографа Дмитрия Крея, который научил всех желающих танцевальным па.

Участники бала фотографировались на память. Фото: timacad.ru

Участники бала фотографировались на память. Фото: timacad.ru

Лучших студентов поздравила и. о. ректора Галина Золина – руководитель вуза отметила, что своим умом и талантами они многого добились в уходящем году.

- Каждый из вас — пример сочетания креатива, неравнодушия, настойчивости и удивительной требовательности к себе. Благодаря вам преображается все вокруг, наполняется красотой и гармонией, приобретает особый смысл. Вы делаете мир ярким и неповторимым, - подчеркнула Галина Золина.

По словам ректора, именно студенты делают жизнь вуза такой насыщенной и интересной. В Тимирязевке постоянно проходят различные мероприятия, которые организуются по инициативе учащихся – фестивали, конкурсы, концерты, спектакли, автопробеги, квесты. Будущие аграрии постоянно побеждают в федеральных и международных соревнованиях, олимпиадах и универсиадах, неизменно давая родной академии повод гордится своими воспитанниками.

Танцевать вальс студентов научил профессиональный хореограф Дмитрий Крей. Фото: timacad.ru

Танцевать вальс студентов научил профессиональный хореограф Дмитрий Крей. Фото: timacad.ru

- Такие, как вы, целеустремленные и активные, всегда будете востребованы в обществе и профессии. Вы уже состоялись, вы - личности, вы – лидеры, - похвалила ребят Галина Золина. - На вас равняются, с вас берут пример. В сказочную предновогоднюю ночь так хочется вам пожелать, всего самого доброго, светлого, искреннего и настоящего. Чтобы те цели и задачи, которые вы для себя определяете, обязательно осуществились.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Москве побит новый температурный рекорд
Ответственность за взрыв петербургском супермаркете взяла на себя ИГ*
Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»
На Украине освобожденных из ДНР и ЛНР пленных заподозрили в дезертирстве
США уговаривают Турцию не покупать российские системы ПВО/ПРО
Конституционный суд ФРГ отказался отсрочить наказание 96-летнему бухгалтеру Освенцима
Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года
Белый дом: США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» Ирана
Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России
Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов
Путин списал долги россиян по транспортному и имущественному налогу, накопившиеся к 2015 году
Суд приговорил к девяти годам заключения экс-главу Росграницы, похитившего почти 500 млн рублей
Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов
В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин
Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко
США поставят ракеты «воздух-воздух» соседним с РФ странам
Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами
МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда
ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампанию
Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты
Сергей Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики
Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек
Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи
СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400
Итальянские бизнесмены отсудили у Apple права на имя Стива Джобса
Китай опроверг информацию о перекачке нефти на корабли КНДР
В Испании умерла единственная дочь диктатора Франсиско Франко