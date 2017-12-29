Гордость академии: В Тимирязевке прошел бал лучших студентов 2017 года

29 Дек. 19:25 2017-12-29T19:49:41+03:00

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В Тимирязевской академии прошел традиционный ежегодный бал лучших студентов. Сто самых успешных, трудолюбивых, творческих и талантливых представителей факультетов пришли на праздник, устроенный в честь их достижений. Студенты открыли вечер красивым вальсом: девушки в вечерних платьях и молодые люди в элегантных костюмах кружили по паркету под звуки классической музыки. Затем всех присутствующих ждал сюрприз – мастер-класс от профессионального хореографа Дмитрия Крея, который научил всех желающих танцевальным па.

Участники бала фотографировались на память. Фото: timacad.ru

Лучших студентов поздравила и. о. ректора Галина Золина – руководитель вуза отметила, что своим умом и талантами они многого добились в уходящем году.

- Каждый из вас — пример сочетания креатива, неравнодушия, настойчивости и удивительной требовательности к себе. Благодаря вам преображается все вокруг, наполняется красотой и гармонией, приобретает особый смысл. Вы делаете мир ярким и неповторимым, - подчеркнула Галина Золина.

По словам ректора, именно студенты делают жизнь вуза такой насыщенной и интересной. В Тимирязевке постоянно проходят различные мероприятия, которые организуются по инициативе учащихся – фестивали, конкурсы, концерты, спектакли, автопробеги, квесты. Будущие аграрии постоянно побеждают в федеральных и международных соревнованиях, олимпиадах и универсиадах, неизменно давая родной академии повод гордится своими воспитанниками.

Танцевать вальс студентов научил профессиональный хореограф Дмитрий Крей. Фото: timacad.ru

- Такие, как вы, целеустремленные и активные, всегда будете востребованы в обществе и профессии. Вы уже состоялись, вы - личности, вы – лидеры, - похвалила ребят Галина Золина. - На вас равняются, с вас берут пример. В сказочную предновогоднюю ночь так хочется вам пожелать, всего самого доброго, светлого, искреннего и настоящего. Чтобы те цели и задачи, которые вы для себя определяете, обязательно осуществились.