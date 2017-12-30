Футбольные мячи и африканские барабанщики: как открывали новогодний фестиваль "Ледовая Москва"

СЕГОДНЯ 12:28 2017-12-30T12:36:08+03:00

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Жаркие бразильские танцы и драйв предстоящего Чемпионата мира по футболу - с таким настроением открывали 29 декабря на Поклонной горе фестиваль "Ледовая Москва". Основная задумка этого года - тема футбола. Оно и понятно, Россия летом 2018 года примет главное футбольное событие мира - Мундиаль. Москва станет главной площадкой, здесь пройдут ключевые матчи. В столицу приедут фанаты из разных стран, а мы толком и не знаем их культуру. Узнать больше о странах-участницах предложили в рамках фестиваля "Ледовая Москва".

Первой свою культуру представила принимающая сторона - Россия. Вокальный коллектив «Родня» исполнил русские народные песни, а театр хореографии «Возрождение» закружил гостей русским народным танцем и хороводом.

После на сцене появились представители родоначальницы современного футбола - Англии. Что от них можно было ожидать? Конечно, шоу с футбольным фристайлом. Разгорячила публику зажигательным танцем фееричная Бразилия, устроив настоящий бразильский карнавал. Приняла эстафету Южная Корея – танцем с веерами.

- Хотя погода в Москве не новогодняя, но настроение, созданное нашим шоу стран-участниц Чемпионата мира по футболу и аниматорами на площадке заряжает своей энергетикой и дает надежду на новогоднее чудо. На площадке детвору развлекают задорные аниматоры, детский площадной кукольный театр и старинный городок русских забав "Закрутиха", - сказал организатор фестиваля "Ледовая Москва" Александр Ковтунец.

Жаркие бразильские танцы дополняют тему "футбола" на фестивале. Фото: пресс-служба фестиваля "Ледовая Москва"

Самой красивой частью открытия стали большие футбольные мячи, давшие старт фестивалю. Их пустили в путешествие прямо по площадке до символичных ворот, где мячи один за другим ловил Дед Мороз из Великого Устюга.

Ярким завершением стало представление от участников Нигерии. Африканские барабанщики в ритме ламбады позвали танцевать всех гостей на площадке.

А как же ледовые скульптуры? Где обещанная фигура португальского футболиста Роналду изо льда? Где ледяные горки, чтобы кататься на ватрушках?

- Наши скульптуры уже полностью готовы, но из-за аномальных плюсовых температур возникает опасность подвижности ледовых фигур. Поэтому мы ненадолго закрыли их шатрами, а горку – баннерами до прихода минусовой температуры в целях безопасности, - объяснили организаторы. - Они там померзнут, наберутся праздничного волшебства и уже в первых числах Нового Года, при любой погоде, будут радовать посетителей.

ГДЕ: Поклонная гора, ближайшая станция метро "Парк Победы".

КОГДА: с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

СТОИМОСТЬ: бесплатно.