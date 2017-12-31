Трамп «попал» из-за Пападополуса

31 Дек. 16:12 2017-12-31T16:26:48+03:00

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Сколько судеб сгубил алкоголь! И, похоже, что «зеленый змий» серьезно испортил жизнь и одному из самых влиятельных людей планеты — президенту США Дональду Трампу. По крайней мере об это говорит в своем расследовании газета Нью-Йорк Таймс, проконсультировавшаяся с четырьмя бывшими и действующими американскими и иностранными чиновниками. Правда, бурными возлияниями занимался не сам Трамп, а советник его избирательного штаба по международной политике Джордж Пападополус, который не уследил за языком в одной из бесед со своим знакомым.

Этот пьяный разговор случился в мае 2016 года, когда Пападопулос сидел в лондонском баре Wine Rooms вместе с австралийским дипломатом Александром Даунером, на которого он вышел через израильское посольство. Немного приняв горячительного, советник Трампа проболтался Даунеру о том, что у России есть «сотни украденных электронных сообщений, которые могут подорвать репутацию Хиллари Клинтон». Позже, когда в июле эти письма попали в прессу, австралийские власти передали американцам данные про «пьяные речи» Пападополуса.

Именно тот факт, что участники предвыборной кампании Трампа знали о самом факте взлома электронной почты и не сообщили об этом, стал «спусковым крючком» начала расследования российского вмешательства в американские выборы. Причем информация «утекла» не только из Канберры, но поступила и по другим каналам от дружественных разведок, включая спецслужбы Великобритании и Нидерландов. Сейчас его ведут два ведомства — Конгресс и ФБР. Причем сам Пападопулос признался недавно в том, что давал фэбээровцам ложные показания о времени своих встреч с предполагаемыми посредниками, которые работали в интересах России. Раньше он утверждал, что он говорил, что встречался с двумя людьми, связанными с Москвой до того, как присоединиться к штабу Трампа, что автоматически выводило президента из-под удара.