Как бороться с шумными соседями в Новый год: закон о тишине 2018 в многоквартирных домах

2 Янв. 2018 2018-01-02T15:13:20+03:00

Шумные соседи - большая беда, но на них можно найти управу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Куда жаловаться, что писать, если мешают шумные соседи в Новый год

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Новогодние праздники – это пора бесконечных застольев и шумных компаний. Однако те, у кого, например, есть маленькие дети – страдают от излишнего шума особенно. Малышу не дают спать люди за стенкой? Выход есть!

Главным образом, в России действует федеральный закон о тишине. Он гласит, что с 23 часов вечера до 7 часов утра ничто не должно нарушать покой граждан. Кроме того, практически в каждом регионе действуют свои подзаконные акты. Например, в Москве и в Московской области нельзя шуметь в будни в обед с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов утра. А в воскресенье и в праздничные дни – нарушать тишину запрещается круглосуточно. Нарушителю грозит предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Так что смело вызывайте полицию или участкового, если не можете договориться со своими соседями на словах. Правоохранители быстро им покажут и расскажут, как надо себя вести.

Как подать на соседа в суд

Если же соседи допекают вас систематически – на них можно подать в суд. Правда, для этого необходимо собрать «вещественные доказательства»: копии жалоб на соседку в ТСЖ (ЖСК, УК), дубликаты протоколов о вызове полиции, свидетельские показания других жильцов, соответствующие видеозаписи и зафиксированный СЭС уровень превышения шума. Последний делается платно, за счет собственника жилья. Кстати, нормы такие: в течение светового дня, в том числе, и до 23 вечера, уровень не должен превышать 40 дБ. В ночное время, не допустимо превышение больше 30 дБ.

Смело вызывайте полицию или участкового, если не можете договориться со своими соседями на словах.Фото: Евгения ГУСЕВА

Все это есть? Смело обращайтесь в суд. Соседа обязательно заставят выплатить штраф. Теоретически, можно его и выселить. Но эта мера применяется в основном тогда, когда создается угроза жизни и здоровью жителей многоквартирного дома.

Другие меры борьбы

- Попробуйте договориться на словах. Возможно, сосед действительно не понимает, что его сильно слышно за стенкой.

- Если в шумной квартире есть дети, пишите заявление в полицию: «Подозреваю, что дети из такой-то квартиры в опасности. Ночью и днём регулярно слышны их крики и плач, матерные угрозы взрослых, громкая музыка и разговоры на повышенных тонах».

- Если соседи захламили строительными материалами или другими личными вещать общий холл - пишите жалобу в Госжилинспекцию. Ведь это может стать причиной пожара, например.

- Если буянит не владелец, а арендаторы, пишите заявление в полицию с просьбой проверить, легально ли сдаётся квартира. Заодно можно и в управлении ФНС поинтересоваться, платит ли сосед налоги с этих доходов.