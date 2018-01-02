2018-01-02T20:02:51+03:00
Звезды

Принц Гарри и Меган Маркл улетели на отдых в Ниццу эконом-классом

Влюбленные отказались от частного самолета
Ольга АНТОНОВА
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Правда, паре пришлось выкупить целый ряд самолета.Правда, паре пришлось выкупить целый ряд самолета.Фото: REUTERS
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Принц Гарри и Меган Маркл отпраздовали Рождество в Лондоне вместе с королевской семьей, а уже на Новый год решили полететь к друзьям в Ниццу. Стоит отметить, что влюбленные вообще любят этот город на Лазурном побережье и частенько бывают тут. И если раньше они частенько пользовались частным самолетом, чтобы добраться до Франции, то на новогодние каникулы решили полететь регулярным рейсом. Более того, принц Гарри с невестой купили билеты эконом-класса. Правда, паре пришлось выкупить целый ряд самолета, поскольку они не в праве отказаться от охраны, которая повсюду должна сопровождать их.

Пассажиры рейса сообщили Daily Mail, что Гарри и Меган вошли в самолет первыми, рейс вылетел вовремя.

Принц Гарри не первый член королевской семьи, который выбирает эконом-класс. Его старший брат принц Уильям и Кейт Миддлтон уже несколько раз так путешествовали по Европе и Америке, не желая вводить королевскую казну в дополнительные расходы. А принцесса Миддлтон вообще знаменита своей скромностью и страстью к масс-маркету. Так, нередко она выбирает для выхода в свет платья популярных марок стоимостью 50-100 евро. Более того, она не считает зазорным надеть их несколько раз. Будущая супруга принца Гарри напротив в экономии на себе никогда замечена не была. Она обожает брендовые вещи, и частенько выбирает пальто и сумки люксовых марок. Кстати, недавно стало известно, что ради брака с принцем Меган Маркл была вынуждена отказаться от роди новой девушки Бонда.

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