Артемий Панарин о праздновании Нового года: "Хотелось поспать лицом в салате, но режим нарушать не стал"

2 Янв. 2018 2018-01-03T03:44:42+03:00

Артемий Панарин поздравил с Новым годом своих подписчиков в "Инстаграме" и признался, что хотел бы поспать в салате в праздничные дни. Фото: REUTERS

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Выступающий в составе клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" форвард сборной России Артемий Панарин оставил достаточно юморное новогоднее поздравление у себя в "Инстаграме" для своих подписчиков. Его команда в эти дни проводит подряд несколько матчей в регулярном первенстве, однако Панарин, известный своей непринужденностью, открытостью и юмором нашел минутку, чтобы оставить свое новогоднее послание фанатам:

- Хотел поздравить всех с Новым годом. Думаю, сейчас те, кто отмечал по-нашему, себя не очень хорошо чувствуют. Мы с Серегой Бобровским режим не нарушали, потому что завтра игра.

Хотя, конечно, скрывать не буду, хотелось поспать лицом в салате. Ничего, в следующий раз. Самое главное, хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы дома все было хорошо, никто не болел, все были счастливыми и здоровыми, - сказал Артемий Панарин в видеозаписи, которая доступна в его личном "Инстаграме".

Отметим, что в предновогодних встречах у "Коламбуса" дела идут не особо хорошо. 27 декабря ои уступили "Питтсбургу" 4:5 по буллитам, спустя пару дней - "Оттаве" 4:5, а 31 числа проиграли 0:5 "Тампе-Бэй" со счетом 0:5. В этом сезоне на счету Артемия Панарина - 10 заброшенных шайб и 24 точные передачи в 40 сыгранных за свой клуб матчах.