На Сахалине испытают новый сорт лука, а в Архангельской области – кормовую капусту

3 Янв. 2018 2018-01-03T03:10:57+03:00

И. о. ректора РГАУ-МСХА Галина Золина рассказала, какие регионы России в 2018 году станут партнерами образовательных и научных проектов Тимирязевской академии

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В наступившем 2018 году Тимирязевская академия планирует активно развивать сотрудничество с передовыми аграрными предприятиями России, которые станут индустриальными площадками для самых разных образовательных и научных проектов вуза. У тимирязевцев сложились теплые партнерские отношения сразу с несколькими регионами, оказывающими академии помощь одновременно по нескольким направлениям. Об этих проектах и. о. ректора РГАУ-МСХА Галина Золина рассказала в интервью газете «Сельская жизнь».

По словам руковолителя Тимирязевской академии, одно из основных направлений сотрудничества – содействие региональных властей в поиске талантливых абитуриентов.

- Наш главный принцип - в Тимирязевке должны обучаться самые лучшие, - рассказала Галина Золина. - Идем за абитуриентами в села, в частности, Московской области, которая стала для нас регионом-партнером. Крепкие партнерские отношения сложились и с самой столицей: москвичи поступают по направлениям биотехнологии, ветеринарии, ландшафтной архитектуры.

Еще одно перспективное направление – индустриальное партнерство: крупные компании и хозяйства в регионах становятся площадками для реализации инновационных подходов в сфере аграрного образования.

- При трудоустройстве выпускников первое, что интересует работодателя: какой вуз он окончил и какой у него опыт, - продолжает Галина Золина. - Поэтому нам очень нужны индустриальные партнеры. И мы их нашли, например, в Липецкой области, где предприятия АПК высокотехнологичны, а сотрудничество активно поддерживает губернатор Олег Петрович Королев.

Липецкая область – один из самых успешных аграрных регионов России, где активно применяются новые технологии. Регион занимает лишь один процент всех пашен России, поэтому к земле здесь более чем трепетное отношение: нет ни одного участка необработанной земли, и благодаря инновациям отдача по всем направлениям сельского хозяйства здесь выше, чем по другим регионам РФ.

Аграрные компании Липецкой области стали индустриальными площадками для образовательных и научных проектов РГАУ-МСХА . Фото: timacad.ru

- Очень перспективной намечается работа с Архангельской областью, - считает и. о. ректора Тимирязевской академии. - С Северным федеральным университетом мы планируем проводить селекционные исследования по знаменитой холмогорской породе коров, рыбе, кормам. Наши ученые создали уникальный сорт кормовой капусты, который может быть районирован к условиям северных областей и будет там востребован. Теперь мы ждем в гости делегацию из университета, чтобы выйти на старт этого проекта.

Еще одним индустриальным партнером Тимирязевки стала компания «Русал» Олега Дерипаски – ее специалисты разработали уникальный сплав металла для строительства современных теплиц. Вскоре такие теплицы появятся в Тимирязевской академии. А на Сахалине будут выращивать особый сорт лука, который, по договору с крупным японским университетом, тимирязевцы собираются испытать в российских климатических условиях. В качестве испытательного полигона были выбраны опытные площадки в Сахалинской области.