Михаил Юрьев: Уже в феврале могут сменить 8 губернаторов. А затем - и отдельных персон в правительстве

4 Янв. 2018 2018-01-04T12:04:09+03:00

Известный бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, каких перемен нам стоит ждать от 2018 года и какие шансы на президентство у Грудинина и Собчак

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ГРУДИНИН МОЖЕТ НАБРАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗЮГАНОВ, НО "КАЗУСА ТРАМПА" НЕ ЖДИТЕ

- Главное событие следующего года – президентские выборы. В бой пошла светская львица Ксения Собчак и директор совхоза Павел Грудинин. Как будут бодаться сторонница «ельцинского курса» и приверженец «китайского пути»? Или их появление, как уверяют некоторые либералы - это пресловутый "план Кремля"?

- Безусловно, это план Кремля. Но не в том в смысле, что Кремль это сам придумал, а в том, что он это вполне одобряет для увеличения явки. Понятно - никто из них конкуренцию Путину составить не может. Собчак, хочет она того или не хочет, раскалывает и без того неконсолидированный и небольшой либеральный лагерь.

Что касается Грудинина, то Кремль и лично Путин положительно относятся к тому, чтобы люди, которые симпатизируют левым идеям, имели возможность высказаться на выборах. Потому что всем понятно - для голосования за КПРФ Геннадий Зюганов уже выступал тормозом, хоть он и многое сделал – основал партию и не дал уйти коммунистическому движению. Но сейчас без него коммунисты смогут набрать больше, чем с ним. Думаю, что Грудинин вполне может взять около 15%, а то и все 20%. Ведь многие у нас в стране верят в коммунизм из-за волшебного словосочетания «китайский путь». Они знают, что в Китае правит коммунистическая партия, знают, что они называют себя социалистической страной. Но как на самом деле там все устроено, они не знают. Я много раз был в Китае, и ничего социалистического там не видел.

- Ждать ли нам сюрпризов от этих выборов? Возможен ли в России эффект (или казус) Трампа?

- Нет, невозможен. «Казус Трампа» состоялся только потому, что демократы за время Обамы и Клинтонши лично осточертели значительной части американской публики. Настолько, что люди были готовы не то, что за Трампа, а за кого угодно проголосовать. Тем более, Трамп очень харизматичный человек, говорит достаточно правильные вещи, отвечающие чаяньям американского народа.

У нас не так. Как бы ни кричали либералы, а подавляющая часть людей Путиным удовлетворена. И менять его на кого-то непонятного народ не хочет.

- Читатели «Комсомолки» и слушатели Радио «Комсомольская правда» спрашивают: а Собчак – не марионетка Запада?

- Нет. Она не может ей быть, потому что у нее нет цели избраться президентом, и даже нет цели много голосов получить. Это шоубиз-проект.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ БУДЕТ УСИЛЕНА

- Если Путин изберется на новый срок, чего нам от него ждать? На что он сделает упор во внутренней политике: повышение рождаемости, поддержка молодежи?

- Политика повышения рождаемости безусловно будет продолжена. Потому что это не просто повышение рождаемости, это гораздо более важная вещь, в том числе – укрепление института семьи. Поддержка молодежи – весьма вероятно.

- Какие изменения будут в экономике? Будет ли больше свободы бизнесу?

- В общем говоря – не думаю, что тут непременно будут какие-то большие перемены. По крайней мере, ничего такого, что приведет к худшему. Тем не менее, признаемся, ситуация в экономике у нас, в отличие от внешней политики, мягко говоря, неблестящая. На счет свободы бизнеса – вопрос, по-моему, не такой принципиальный, как лет десять назад. Это не такой уж ограничительный фактор, который сдерживает развитие бизнеса. Главное – отсутствие спроса. Если бы меня сейчас спросили: «Почему ты не вкладываешь свободные деньги, которые можешь себе позволить, в бизнес в России?» Я назову не отсутствие свободы, не коррупцию, не административные барьеры. Просто не во что вкладывать. Нет того, что было бы интересно инвестору. Потому что на все очень маленький спрос. Какая вам разница, откроете ли вы ресторан за месяц вместо полугода, если вам негде взять на это кредит, а у людей нет денег, чтобы ходить в этот ресторан.

- В этом году на 8 лет за решетку отправили министра Улюкаева. Ждать ли нам в следующем году новых громких посадок?

- Думаю, борьба с коррупцией будет усилена. Почему? Если построить динамику посадки разных высокопоставленных людей, вы увидите, что и уровень, который перестает быть неприкасаемым, и количество все время растут.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕСТАНОВОК В КАБМИНЕ - 50 ПРОЦЕНТОВ

- Мы видели, как в 2017-м пачками меняли губернаторов. На места «старых кадров» приходили «молодые технократы». Продолжат ли "озеленять" глав регионов в 2018-м?

- Да, кадры продолжат озеленять. Насколько я знаю, ожидается, что восемь человек будут менять в феврале. И основная часть сменщиков будет из «молодых технократов».

- Многие ждут перестановок в правительстве. Заменят ли, например, экономический блок?

- Если говорить о том, что я слышал, - да. Все подготовлено для смены. Хотя, все могут вмиг переиграть. Лично я бы оценил вероятность перестановок в 50 процентов. Не групп, а отдельных персоналий. Думаю, их могут заменить сразу, или почти сразу.

КЛИНТОНША УЖЕ ПЛАНИРОВАЛА БЫ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ РОССИИ

- Улучшатся ли наши отношения с Америкой? Чего России дальше ждать от Трампа?

- Нет, не улучшатся. С чего бы им улучшаться? И нечего ждать от Трампа кроме того, что мы и так видим. Трамп действительно искренне хотел наладить отношения с Россией для того, чтобы развязать руки Америке для других дел. Но надо понимать, что вопрос не совсем в том, что ему не дают это сделать. А в том, что у него в голове, когда он рассуждал и общался с избирателями, были ложные предпосылки. То есть, улучшить он готов, но отдавать взамен что-то глобальное - нет. Это он и имеет в виду, когда говорит, что мастерски заключает хорошие сделки. Договоренности, при которых «что мое – то мое, а что твое – давай обсуждать». Но с Россией этот номер не пройдет. Даже если бы ему не мешали внутри, это все равно ничего бы не дало. Потому что проходить это будет по типу: давайте вы нам отдадите то-то и то-то, а мы вам за это ослабим санкции. А за этим последует вежливый ответ – идите вы лесом. Ничего не изменится, и ждать нечего. Но все равно Трамп для нас хорош, в отличие от Клинтонши, которая к этому моменту уже бы составляла планы военных операций против России. И я нисколько не шучу. - Разрешится ли в 2018-м конфликт на Украине? Остановится ли война на Донбассе? - На оба вопроса ответ - нет. На Украине будет продолжаться все то, что и продолжается. Могут заставить Порошенко уйти в отставку и избрать кого-то еще. Но я не вижу на Украине никого из политического класса, кто, в случае президентства, что-то изменит. А война на Донбассе не может остановиться, потому что Украина к этому пока не готова.