Болгария вспоминает русских, стряхнувших с нее османское иго

5 Янв. 2018 2018-01-05T12:40:44+03:00

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Столица Болгарии София отмечает 140-летие освобождения города от турецких захватчиков, которые чувствовали себя там хозяевам на протяжении пяти веков. 4 января 1878 г. (по старому стилю 23 декабря 1877 г.) кубанские казаки сбросили с управы турецкое знамя. Уже к вечеру 5 января вся София была занята, а турецкие войска Шукри-паши бежали на юг страны.

С 2005-го софийская мэрия проводит по этому поводу праздничные мероприятия. Они начинаются с перезвона колоколов, которые собирают горожан на благодарственный молебен. После него сотни жителей Софии и Пловдива возлагают венки к памятнику генералу Иосифу Гурко (открыт в 2013 году), который со своей гвардией освободили болгарские города, а также царю Александру Второму.

"140 лет назад отважные люди освободили наш город. Они боролись за свободу Софии плечом к плечу с нашими согражданами. Мы всегда были и будем благодарны русской армии, которая под командованием генерала Гурко, сражалась вместе с нами", - выступила со словами благодарности мэр Софии Йорданка Фандыкова.

Участники торжественного мероприятия почтили память тысяч русских солдат-героев, которые пали на улицах Софии. Мемориалы русским воинам сейчас есть в каждом болгарском городе. Только в честь генерала Гурко в Болгарии назван город, два села и многие улицы. Его имя носит самый большой бульвар в Софии.

Напомним, в конце ноября 1877 г. победа Русской армии в битве под Плевной положила начало освобождению Болгарии. Месяц спустя, жестокой зимой 1878 года русские войска под командованием генерала Гурко повторили путь Ганнибала и Суворова через заснеженные Балканские горы. Армии буквально на руках удалось перебросить через заснеженные горы артиллерию. После освобождения Пловдива и Софии Гурко одним одним кавалерийским отрядом Струкова разбил укрепленные позиции у Андрианополя (болг. Одрин), и был готов дойти до центра Константинополя (Стамбула). В ожидании приказа, в феврале 1878 войска под командованием Гурко заняли местечко Сан-Стефано (ныне район Стамбула рядом с аэропортом имени Ататюрка - прим. авт.). Но команды не последовало. 19 февраля между Российской и Османской империями был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который положил конец 500-летнему турецкому игу в Болгарии и очередной русско-турецкой войне.

На этой окраине Стамбула, согласно мирного договора, российским дипломатам был передан кусок земли для захоронения более 10 тысяч русских, сербских и болгарских воинов. На месте их упокоения, в декабре 1898 года вырос 46-метровый православный храм "Памятник Славы". А уже 14 ноября 1914 года турки заявили о своем вступлении в Первую мировую войну всему миру документальным фильмом о разрушении этого памятника "Разрушение русского памятника в Сан-Стефано" (первый турецкий фильм - прим. авт.). Но этот вандализм для почти уже развалившейся османской империи закончился потерей в Первую мировую войну почти 100 тысячной армии, оккупаций четырьмя странами, которая сменилась массовым голодом и революцией.

"Взятием Софии завершился блестящий период нынешней войны — переход через Балканы, в котором не знаешь чему больше удивляться: храбрости ли, геройству ли вашему в сражениях с неприятелем или выдержке и терпению, с которым вы переносили тяжкие невзгоды в борьбе с горами, стужей и глубоким снегом. Пройдут годы, и наши потомки, которые посетят эти суровые горы, торжественно и с гордостью скажут: здесь прошло русское войско, воскресившее славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей", - писал генерал Гурко в приказе по войскам.

Холм из костей освободителей Болгарии в курортном Сан-Стефано застраивать не решаются. Говорят, что в апреле 2016 года комиссия по национальной обороне парламента Турции дала согласие на восстановление храма-памятника. В России эту миссию передали Московскому областному отделению Императорского православного палестинского общества.