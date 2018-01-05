Милонов требует запретить выставлять алкоголь на прилавки магазинов

5 Янв. 2018 2018-01-05T21:46:35+03:00

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В самый разгар новогодних застолий депутат Госдумы Виталий Милонов пустился в бой с пьянством. Он требует, чтобы торговцы в магазинах убрали с прилавков алкоголь. А все бутылки с водкой, пивом и вином перенесли в специальные закрытые секции. Ну, как это уже сделано с пачками сигарет. Их не выставляют на витринах, а прячут в непрозрачных ящиках. Письмо с новыми правилами торговли алкоголем Милонов направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

- Это срамота и позорище, когда дети захотят в магазин и видят бесконечные ряды из бутылок с сивухой, - поделился с «КП» депутат Госдумы. – Нам, родителям, приходится краснеть и короткими перебежками уводить малышей от стеллажей с водкой, коньяком и другой гадостью. А ведь алкоголь ставят на самое видное место. Мол, господа, захватите бутылочку пивка, выпьете дома с чипсиками, пока смотрите, как Ольга Бузова трясет силиконовыми губищами на Доме-2. Эти торгаши смертью держат наш народ за дураков. Но мы не такие: мы, нормальные люди, не хотим, чтобы детки глазели на пузырьки с водярой. Раньше из каждого утюга лилась рекой реклама пива. И что мы получили? Молодежь спивалась, в университетах пиво можно было купить прямо в буфетах. Мы этой гидре отрубили голову, перекрыли им торговлю и рекламу. Так на месте отрубленной башки выросла новая, еще более злая и зубастая. Дельцы людям исподтишка навязывают пьянство. Им деньги дороже нашего будущего. А мы должны загнать бутылки с алкоголем в непросветные гробы, чтобы прятали их в самый дальний и позорный угол магазинов. Тогда наши дети никогда не увидят этой подлой и мерзкой пропаганды алкоголизма.