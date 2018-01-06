Юнна Мориц: Шло по улице окно с ангелом на елке!
...Я позвонил Юнне Мориц 6 января, в 9 утра. Поздравил с праздником.
- А я еще и не ложилась, - сказала Юнна Петровна. - Всю ночь работала.
Поэтесса одобрила подборку своих стихов, которую я предложил для публикации на сайте "Комсомолки".
А когда я стал наизусть цитировать какие-то ее строки, даже похвалила:
- А у тебя, Саша, есть вкус.
Голос у нее был бодрый, утренний, и тогда я предложил:
- А, может быть, вы сами прочитаете свои стихи?
- Почему бы и нет? Только если собьюсь, запись потом подмонтируешь.
Я включил диктофон. Юнна Петровна ни разу не сбилась!
* * *
– Ну как дела?
– Мария родила.
– Собачий холод.
– Плотник он. Немолод.
– Звезда была?
– Метель... Такая мгла,
Что где там звёзды!
Нет дороги в город!
– Так значит и волхвы не добрались?
А что в газетах?
– Кажется, ни слова.
– Газеты наши слишком заврались,
Чтоб чудеса описывать толково!
– Марию надо навестить... Ни роз,
Ни сладостей туда не принимают.
– Как быстро стынет чай в такой мороз!
– Опять на сахар цены поднимают...
– Марию надо навестить. Прощай!
... Над синей пальмой плавают чаинки.
И пьёт звезда всю ночь холодный чай,
Оставшийся от этой вечеринки.
ШЛО ПО УЛИЦЕ ОКНО
В городе, в посёлке,
В снегопадном шёлке,
Шло по улице окно
С ангелом на ёлке.
Шло по улице окно,
Там, где ночь стояла.
Ночь стояла, шло окно,
Ангелом сияло.
Шло по улице окно
С ангелом лучистым.
Это было не в кино
С ангелом-артистом.
Это шло моё окно
В снегопадном шёлке,
В гости шло к тебе оно
С ангелом на ёлке.
Рисунок Юнна Мориц
В ДНИ РОЖДЕСТВА
В дни Рождества, когда сияет в яслях космос
И над младенцем – Вифлеемская звезда,
Пастушьей святости божественная косность,
Мария, пахнущая космосом плода, –
Ничьё господство, кроме Господа, не властно,
И никакой нам не прописан гегемон,
Ваниль с корицей нам прописаны и масло,
Где пламя плавает под куполом времён,
Дыханье плавает любви в поющем храме,
Который светится в галактике Творца,
Где жизнь единственна, таинственна в программе
Нечеловеческих планет… Мы все – пыльца
Любви божественной, божественного света
И тьмы божественной, где дышит этот свет.
Ничьё господство, кроме Господа!.. Планета –
Его Господства потрясающий Завет.
... А теперь, дорогие друзья, прямо здесь, на нашем сайте, вы можете послушать аудиозапись - как читает эти три своих стихотворения сама Юнна Петровна.
Юнна Мориц читает свои Рождественские стихи
И вот еще два очень необычных - новогодних - стихотворения, их для нашей публикации предложила сама Юнна Мориц.
* * *
У меня давным-давно
В Новый год заведено:
На карниз кирпичный ставлю
Стопку водки за окно.
А потом – она пустая!..
Всеми гранями блистая,
Тайный знак подаст она:
Чьи-то души, пролетая,
Стопку выпили – до дна!
Распускают злые духи
Сплетни всякие и слухи,
Что научно, тихо, кротко
Испарилась эта водка.
Испарилась? В небеса?
Испарилась водка – вся?
Стопка светится пустая,
Всеми гранями искрится, -
Чьи-то души, пролетая,
Как в народе говорится,
Пьют за тех, кто не бездушен,
Стопку водки поднеся –
В ночь, в окно, где небеса!
Рисунок Юнна Мориц
* * *
Ёлочный шар стеклянный роскошью был – по мне,
Стоило всё – копейки, но копейка была в цене, –
Если она катилась, бежали за ней вдогонку,
Нагнуться за той копейкой легче всего ребёнку!
Жили мы в коммуналке послевоенных лет, –
Очередь к рукомойнику, очередь в туалет,
Двадцать национальностей, очередь за плитой,
Где кипяток крутой – в чайниках жизни той.
Было всё замечательно, библиотека рядом,
Взрослым, а также детям книги даются на дом, –
Разве была я нищей там, где жила тогда?
Только одна обида, только одна беда:
Испанских детей мечтала забрать я в свою семью, –
Отдам я испанским детям всё то, что я ем и пью,
Отдам я испанским детям постель, на которой сплю
Я с матерью!.. Не утирайте слезу мою и соплю,
Когда я от горя плачу клавишами костей,
Что я не могу иначе испанских спасти детей, –
Только молитвой слёзной!.. Господи, всё отдам,
Чтоб этим испанским детям жилось хорошо, как нам!
Жили мы в коммуналке послевоенных лет, –
Очередь к рукомойнику, очередь в туалет,
Двадцать национальностей в праздник месили тесто,
И для детей испанских там бы хватило места!
Источник: официальный сайт Юнны Мориц.
КСТАТИ
...И свою новогоднюю елку Юнна Мориц тоже нарядила. Причем - поэтическую! Потому что стоит она у нее... на балконе. Во-первых, так елка сверкает огнями для всех, кто ее видит. А потом - дольше сохранится.