Юнна Мориц: Шло по улице окно с ангелом на елке!

6 Янв. 2018 2018-01-06T12:47:16+03:00

Поэтесса одобрила подборку своих стихов, для публикации на сайте "Комсомолки". Фото: Александр ГАМОВ

Великая поэтесса прочитала нашему корреспонденту свои Рождественские стихи, а он поделился ими с читателями и радиослушателями "Комсомольской правды" [аудио]

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...Я позвонил Юнне Мориц 6 января, в 9 утра. Поздравил с праздником.

- А я еще и не ложилась, - сказала Юнна Петровна. - Всю ночь работала.

Поэтесса одобрила подборку своих стихов, которую я предложил для публикации на сайте "Комсомолки".

А когда я стал наизусть цитировать какие-то ее строки, даже похвалила:

- А у тебя, Саша, есть вкус.

Голос у нее был бодрый, утренний, и тогда я предложил:

- А, может быть, вы сами прочитаете свои стихи?

- Почему бы и нет? Только если собьюсь, запись потом подмонтируешь.

Я включил диктофон. Юнна Петровна ни разу не сбилась!

* * *

– Ну как дела?

– Мария родила.

– Собачий холод.

– Плотник он. Немолод.

– Звезда была?

– Метель... Такая мгла,

Что где там звёзды!

Нет дороги в город!

– Так значит и волхвы не добрались?

А что в газетах?

– Кажется, ни слова.

– Газеты наши слишком заврались,

Чтоб чудеса описывать толково!

– Марию надо навестить... Ни роз,

Ни сладостей туда не принимают.

– Как быстро стынет чай в такой мороз!

– Опять на сахар цены поднимают...

– Марию надо навестить. Прощай!

... Над синей пальмой плавают чаинки.

И пьёт звезда всю ночь холодный чай,

Оставшийся от этой вечеринки.

ШЛО ПО УЛИЦЕ ОКНО

В городе, в посёлке,

В снегопадном шёлке,

Шло по улице окно

С ангелом на ёлке.

Шло по улице окно,

Там, где ночь стояла.

Ночь стояла, шло окно,

Ангелом сияло.

Шло по улице окно

С ангелом лучистым.

Это было не в кино

С ангелом-артистом.

Это шло моё окно

В снегопадном шёлке,

В гости шло к тебе оно

С ангелом на ёлке.

Рисунок Юнна Мориц

В ДНИ РОЖДЕСТВА

В дни Рождества, когда сияет в яслях космос

И над младенцем – Вифлеемская звезда,

Пастушьей святости божественная косность,

Мария, пахнущая космосом плода, –

Ничьё господство, кроме Господа, не властно,

И никакой нам не прописан гегемон,

Ваниль с корицей нам прописаны и масло,

Где пламя плавает под куполом времён,

Дыханье плавает любви в поющем храме,

Который светится в галактике Творца,

Где жизнь единственна, таинственна в программе

Нечеловеческих планет… Мы все – пыльца

Любви божественной, божественного света

И тьмы божественной, где дышит этот свет.

Ничьё господство, кроме Господа!.. Планета –

Его Господства потрясающий Завет.

... А теперь, дорогие друзья, прямо здесь, на нашем сайте, вы можете послушать аудиозапись - как читает эти три своих стихотворения сама Юнна Петровна.

Юнна Мориц читает свои Рождественские стихи 00:00 00:00

И вот еще два очень необычных - новогодних - стихотворения, их для нашей публикации предложила сама Юнна Мориц.

* * *

У меня давным-давно

В Новый год заведено:

На карниз кирпичный ставлю

Стопку водки за окно.

А потом – она пустая!..

Всеми гранями блистая,

Тайный знак подаст она:

Чьи-то души, пролетая,

Стопку выпили – до дна!

Распускают злые духи

Сплетни всякие и слухи,

Что научно, тихо, кротко

Испарилась эта водка.

Испарилась? В небеса?

Испарилась водка – вся?

Стопка светится пустая,

Всеми гранями искрится, -

Чьи-то души, пролетая,

Как в народе говорится,

Пьют за тех, кто не бездушен,

Стопку водки поднеся –

В ночь, в окно, где небеса!

Рисунок Юнна Мориц

* * *

Ёлочный шар стеклянный роскошью был – по мне,

Стоило всё – копейки, но копейка была в цене, –

Если она катилась, бежали за ней вдогонку,

Нагнуться за той копейкой легче всего ребёнку!

Жили мы в коммуналке послевоенных лет, –

Очередь к рукомойнику, очередь в туалет,

Двадцать национальностей, очередь за плитой,

Где кипяток крутой – в чайниках жизни той.

Было всё замечательно, библиотека рядом,

Взрослым, а также детям книги даются на дом, –

Разве была я нищей там, где жила тогда?

Только одна обида, только одна беда:

Испанских детей мечтала забрать я в свою семью, –

Отдам я испанским детям всё то, что я ем и пью,

Отдам я испанским детям постель, на которой сплю

Я с матерью!.. Не утирайте слезу мою и соплю,

Когда я от горя плачу клавишами костей,

Что я не могу иначе испанских спасти детей, –

Только молитвой слёзной!.. Господи, всё отдам,

Чтоб этим испанским детям жилось хорошо, как нам!

Жили мы в коммуналке послевоенных лет, –

Очередь к рукомойнику, очередь в туалет,

Двадцать национальностей в праздник месили тесто,

И для детей испанских там бы хватило места!

Источник: официальный сайт Юнны Мориц.

КСТАТИ

...И свою новогоднюю елку Юнна Мориц тоже нарядила. Причем - поэтическую! Потому что стоит она у нее... на балконе. Во-первых, так елка сверкает огнями для всех, кто ее видит. А потом - дольше сохранится.