Россия поставила США диагноз: "иррациональная аллергия" на Иран

6 Янв. 2018 2018-01-06T14:09:54+03:00

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- Иранский режим взяли на карандаш. Мир будет смотреть, что вы делаете, - пригрозила Тегерану постпред США при ООН Никки Хейли, поблагодарила "свободолюбивые" западные страны за поддержку иранских протестующих и призвала к еще большей поддержке.

Напомним, с 28 декабря в ряде иранских городов проходят массовые протесты из-за роста цен и банкротства предприятий. Власти считают, что они вызваны как внутренними социальными причинами, так и подстрекательством извне. По последним данным, жертвами беспорядков стало 45 человек, еще свыше 450 человек сейчас под арестом.

Россия в ответ жестко раскритиковала США за созыв внеочередного заседания Совбеза ООН по этой теме.

- Вы распыляете энергию Совета. Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства. А мы не хотим быть причастными к дестабилизации в Иране или где бы то ни было. Если следовать вашей логике, то надо было бы инициировать заседание после событий в Фергюсоне или когда на Манхэттене силовыми методами разгоняли движение Occupy Wall Street. Или давайте предложим провести заседание СБ, когда в какой-нибудь западной стране прокатится волна демонстраций? - атаковал американскую коллегу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Истинной причиной сбора, по его словам, стала попытка американцев использовать момент для срыва совместного плана по ядерной программе Ирана.

-Такое впечатление, что необъяснимо иррациональная аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих в ней событий и желаемое выдается за действительное, - подчеркнул дипломат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сделку с Ираном могут изменить в ближайшее время

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что Штаты уже на следующей неделе могут принять специальный закон для изменения ядерного соглашения с Ираном.

- Президент сказал, что он либо исправит его, либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его, - заявил глава Госдепа в интервью The Associated Press.

Ранее Дональд Трамп пригрозил выйти из сделки, если попытки Вашингтона ее "улучшить" провалятся.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США им.Рузвельта при МГУ: "Односторонние действия Вашингтона вызовут скандал"

- Пока сложно сказать, будет ли в таком случае сорвано соглашение с Тегераном или нет. Сделка по ядерной программе заключалась коллективными усилиями, и односторонние действия США вызовут международный скандал. Но в любом случае надо сначала дождаться принятого Вашингтоном документа и посмотреть, что конкретно в нем пропишут.