Швеция выиграла в тумане эстафету на Кубке мира по биатлону в Оберхофе, Россия осталась четвертой

7 Янв. 2018 2018-01-07T20:45:16+03:00

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В воскресенье, 7 января, в немецком городе Оберхоф прошла мужская эстафета на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в крайне экстрмальных условиях - по ходу гонки на биатлонный стадион опустился туман. Из-за этого ни одна из 25 команд, которые принимали участие в гонке, не смогла избежать попадания на штрафной круг из-за неточной стрельбы. Сборная Германии, к примеру, один из фаворитов соревнований, получила 10 дополнительных кругов, заняв в итоге шестое место.

В итоге, впервые с 2005 года, победу в эстафетной гонке одержала сборная Швеции. Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем завершили дистанцию в 30 километров за 1 час 19 минут 44,1 секунды, использовав девять доп.патронов и один штрафной круг. Второе место у сборной Италии - отставание в 1 минуту 10,8 секунды, 2 штрафных круга и 11 доппатронов. Третье место у команды Норвегии - 2 минуты 4,6 секунды отставания, 3 штрафных круга и 14 дополнительных патронов.

Сборная России в составе Алексея Волкова, Александра Логинова и Антона Бабикова, Антона Шипулина стала четвертой. У нас отставание в 2 минуты 32,1 секунды, трижды наша команда заезжала на штрафной круг, а помимо этого - 16 дополнительных патронов на 8 огневых рубежах.

На этом соревнования на этапе Кубке мира в Оберхофе завершились. С 10 по 14 января следующий этап пройдет в немецком городе Рупольдинг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Волков: "Тяжело стрелять в таком тумане"

- Стрельба была наугад. Очень тяжело искать мишень в такой туман. Еще чуть-чуть и можно было уже не стрелять. Понимаю тех, кто сегодня промахивался на стойке, как никогда. Только по звуку определял свои попадания. Какие-то ориентиры мишени я видел, но было очень некомфортно. Очень хорошо работали сегодня лыжи. В целом я доволен своим функциональным состоянием.

Антон Шипулин: "Рад, что сегодня не зашел на штрафные круги"

- Это эстафета, старался биться до последнего. Сегодня только Алексей Волков отработал на отлично. Мы втроем отработали хуже – спишем это на плохую погоду.

Рад, что не зашел сегодня на штрафные круги. Кому-то удалось приспособиться к такой погоде, кому-то нет. Туман шел накатами. Расстроен, что мы четвертые. Будем бороться, будем поддерживать ребят.

Сложно сравнить свое состояние с тем, что было в гонке преследования. Сегодня не удалось выложиться по полной. Точно было легче, чем на спринте. Надеюсь, что сохраню это состояние до следующего этапа Кубка мира.

Иван Бабиков: "На рубеже в лучшем случае видел лишь силуэт мишени"

- Обидно, конечно, за четвертое место. У девочек была какая-то борьба, можно было что-то сделать. Кате Юрловой только не повезло. Она попала в момент, когда как раз начала уже приходить наша погода. У нас самое большое отставание было на втором этапе, но я прекрасно понимаю Александра. На его месте любой мог бы сделать то же самое, так выстрелить. Это было не соревнование, а лотерея. Но, тем не менее, наше четвертое место – результат не каких-то ошибок, а просто случая.

На рубеже в лучшем случае видел небольшие силуэты. Лежа я видел силуэт мишени и все. Никакие просветы, то, что ты делаешь обычно, не подходит. Стоя я ничего не видел. Просто поднимал голову, потому что без диоптра видно установку. Потом опускал голову и стрелял.

В последнее время и у нас, и даже у лыжников на этапах все не совсем по-зимнему. Вторая эстафета сезона, и снова при каком-токатаклизме. В Хохфильцене был ветер, тут туман. Я уже в шутку спрашиваю у всех иностранцев, что мы будем делать в Рупольдинге.

Конечно, не хочется отменять соревнования. Но думаю, нужно извлечь какой-то урок. Год от года условия в Оберхофе создают огромные трудности, привносят эффект лотереи в спорт. Наверное, нужно что-то сделать, ехать куда-то. В той же Германии есть Арбер. Сложное место, но более зимнее, чем здесь. Думаю, нужно какие-то уроки извлекать из таких гонок. А отменять, конечно, не хочется ничего

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги эстафетной гонки в Оберхофе

1. Швеция — 1.19.44,1 (1+9)

2. Италия +1.10,8 (2+11)

3. Норвегия +2.04,6 (3+14)

4. Россия +2.32,1 (3+16)