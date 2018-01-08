В Турции мужчина погиб во время селфи на глазах у восьми детей

8 Янв. 2018 2018-01-08T12:01:10+03:00

Халил решил спрыгнуть с крепостной стены на выступ в скале, но не удержался

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В Турции активно обсуждают гибель 39-летнего менеджера телефонной компании Халила Дага, который в день своего рождения вместе с семьей и друзьями отправился гулять к развалинам крепости Кале-Урфа. Компания поднялась на холм Дамладжык, где решила сфотографироваться на фоне турецкого флага, что развивается над стеной древней цитадели. Чтобы все гости поместились в кадр, Халил решил спрыгнуть с крепостной стены на выступ в скале, но не удержался и покатился кубарем вниз.

Дети Халила, его гости и жители города Шанлыурфе стали очевидцами этой трагедии. Они успели снять на камеры своих телефонов, как отец восьми детей падает c 40-метровой высоты на территорию городской мечети.

Пока одни жители города обсуждают странный поступок многодетного отца, другие пытаются повторить его последний шаг, чтобы похвастаться в социальных сетях удачным селфи с ракурсом на турецкий флаг.