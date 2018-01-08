2018-01-08T18:52:07+03:00
Политика

Юнус-Бек Евкуров: К Пасхе мы восстановим у себя в Ингушетии три православных часовни

Об этом глава республики, генерал-майор, Герой России рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Глава Ингушетии Юнус-Бек ЕвкуровГлава Ингушетии Юнус-Бек ЕвкуровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Алло, Юнус-Бек! В эти Рождественские дни я вспоминаю, как однажды мы с Сергеем Степашиным приезжали к вам в республику и вместе с вами наблюдали, как на православный храм, который был восстановлен, поднимали и устанавливали купол.

- Да, конечно, помню. Это был торжественный момент для нас всех.

- А вот в эти праздничные дни, как я понял, вы приняли решение открыть еще три православных часовни... Это так?

- Нет, не открыть... Я поручил ряду министерств подготовить документацию к проектам по восстановлению православных часовен в Малгобеке, Карабулаке и в селении Троицкое.

- А, восстановить, я понял. Скажите, а часовни сейчас действующие? Народ приходит туда, молится?

- Люди приходит, но там надо руки приложить, сделать часовни получше.

- Скажите, а когда там будут закончены все работы?

- Доложат мне… Мы в течение месяца с батюшкой посидим, обсудим, посмотрим смету расходов, изучим проекты, найдем инвесторов, спонсоров… Ну, думаю, что ближе к лету все разрешим.

- То есть, может, даже к Пасхе успеете, да?

- Я думаю, что к Пасхе успеем, там немного работы нужно.

- А это была просьба прихожан или инициатива главы республики?

- Мы же давно это обсуждали… Сейчас вспомнили, поговорили - как вообще это сделать.

- Ясно. Именно вот праздники вот эти, Рождественские дни, натолкнули на такую мысль?

- Ну, да. Тоже верно.

- То есть, вы обращаете внимание на все конфессии, да, а не только строите мечети?

- Слушайте, во-первых, обязанность такая у главы республики. Во-вторых, яркий пример нашего президента, Владимира Владимировича Путина, который сам лично присутствовал на открытии после реставрации мечети в Москве

- Да.

- Так вот, это яркий пример, показатель. И такое же отношение у президента ко всем конфессиям. Это вообще обязанность всех руководителей - одинаково относиться ко всем гражданам, независимо от вероисповедания, от национальности. А как же по-другому-то?

- Ясно.

- Я тебе скажу – в Ингушетии и дети, и взрослые друг к другу ходят в гости на христианские праздники, на Пасху в том числе, на мусульманские праздники. Вместе сидят, угощаются, общаются. Это было у нас всегда так.

- Понял… Мы очень признательны вам за такое отношение к людям.

- Спасибо, брат, я тебя обнимаю.

- Счастливо!

Юнус-Бек Евкуров - о решении восстановить в Ингушетии три православных часовни.Александр ГАМОВ

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