Московские волонтеры подарили праздник на Новый год и Рождество сотням бездомных

9 Янв. 2018 2018-01-09T16:36:19+03:00

Для тех, у кого нет крыши над головой, неравнодушные люди устроили праздничные ужины

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Самый лучший праздник - тот, который ты можешь подарить другим людям. Это совершенно точно знают московские волонтеры, которые в эти новогодние каникулы устроили праздничные обеды для тех, кто не знает домашнего тепла и уюта.

31 декабря, в Новогоднюю ночь, добровольцы православного проекта "Курский вокзал. Бездомные, дети" накормили праздничным ужином сотни бездомных на Курском и Павелецком вокзалах столицы. Готовили угощение на кухне Даниловского монастыря. Накануне праздников здесь был также организован сбор подаков от всех неравнодушных москвичей. Сюда несли и новогодние угощения: конфеты, мандарины. И то, что так необходимо на холодных улицах зимой: перчатки, носки, шапки.

Волонтеры вручили подарки и накормили праздничным ужином более двух сотен бездомных. Но главное - подарили им заботу, внимание и любовь. Не обошлось на празднике без Деда Мороза и Снегурочки и даже небольшого салюта.

- В конце была раздача сладких подарков и призов беспроигрышной лотереи, билетики которой были вложены в каждом подарке. Из призов: карты «Тройка» с поездками на метро, консервы, дезодоранты, расчески, шампунь, станки, термокружки, полотенце, крем для рук, носки, перчатки. Все желающие могли позвонить родным и близким по сотовому телефону, - рассказали волонтеры Ольга Александровская и Светлана Елкина порталу Милосердие.ru.

Добровольцы Социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре устроили праздник для бездомных 1 января Фото: donskoi.org

Уже в новом году, 1 января, горячим ужином бездомных накормили на Киевском вокзале Москвы. Праздник устроили добровольцы Социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре вместе с православным движением «НебомЖивы».

А на Рождество, 7 января, свет и тепло бездомным подарили волонтеры движения "Друзья на улице". Около 350 человек удалось накормить на праздничных ужинах в двух православных храмах Москвы.

ВАЖНО

Как помочь:

Волонтеры проекта "Курский вокзал. Бездомные, дети" каждый день устраивают ужины для бездомных на Павелецком, Курском или площади трех вокзалов по графику. Волонтерам требуется помощь по приготовлению еды, доставке до места раздачи от Свято-Даниловского монастыря или Подворья Троице-Сергиевской Лавры. Для этого можно связаться с организаторами. Помочь можно также одеждой и продуктами для приготовления ужинов.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре каждый понедельник устраивает ужины для бездомных на Курском вокзале. Тем, кто хочет помочь в качестве добровольца на раздаче горячей еды просят обращаться к координатору этого направления по телефону 89652614850. Продукты с длительным сроком хранения для ужинов можно оставлять в специальном металлическом коробе «Продукты и подарки», расположенном слева от входа в Донской монастырь возле офиса Социального центра святителя Тихона.

Еженедельно горячие обеды для бездомных устраивают волонтеры проекта "Друзья на улице". Помочь можно непосредственно на раздаче, а также закупками продуктов, одноразовой посуды и лекарств. Активисты также собирают вещи и обувь в приличном состоянии, одеяла и пледы для бездомных. Помочь можно, связавшись с организаторами по почте bez-doma@yandex.ru.