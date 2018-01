Ученые доказали, что сильный пол - это женщины, а не мужчины

9 Янв. 2018 2018-01-09T21:40:46+03:00

Известно, что во всём мире женщины живут дольше, чем мужчины. Например, в России продолжительность жизни представительниц прекрасного пола в среднем составляет 77,2 года, у мужчин этот показатель всего 65,6 лет. Однако связан ли этот разрыв с образом жизни или женщины от природы обладают особой жизненной стойкостью? Внести ясность в этот вопрос решили ученые из Института Макса Планка и Университета Южной Дании под руководством Вирджинии Зарулли. Исследование было опубликовано в ведущем американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперты изучили, как мужчины и женщины выживали в экстремальных условиях голода, эпидемий и рабства. Для этого были выбраны ряд исторических событий, которые были относительно хорошо задокументированы историками и связаны с катастрофическим падением ожидаемой продолжительностью жизни (что это такое см. СПРАВКУ «КП») в период кризиса.

Проанализировав документы, ученые пришли к выводу, что практически во всех случаях женщины оказывались более выносливыми и могли дольше терпеть смертельно опасные условия существования (см. таблицу). Лишь в Тринидаде у молодых мужчин-рабов в возрасте от 15 до 25 лет смертность была ниже, чем у женщин-сверстниц. Но связано это с тем, что в Тринидаде действовал крупный невольничий рынок, который поставлял живое «чёрное золото» в США, Кубу, Бразилию и другие страны. Невольники-мужчины ценились дороже, чем женщины, поэтому работорговцы были заинтересованы в том, чтобы сохранить наиболее ликвидный «товар».

В остальных случаях женщины имели преимущество - даже новорождённые девочки оказывались более жизнестойкими, чем мальчики.

Последнее обстоятельство подтверждает гипотезу о том, что женская способность противостоять экстремальным ситуациям имеет биологическую основу, утверждает профессор Вирджиния Зарулли. Ведь некоторые эксперты считают, что мужчины живут меньше просто потому, что склонны решать конфликты силовыми методами и чаще становятся жертвами несчастных случаев. А женщины имеют преимущество потому что в экстремальных ситуациях могут получить дополнительные ресурсы для выживания благодаря той же проституции. Но ведь в младенческом возрасте поведенческие и социальные различия между мальчиками и девочками минимальны! Значит дело все-таки в биологических особенностях.

Кроме того, в дикой природе самки млекопитающих тоже опережают самцов по продолжительности жизни (это касается видов, в которых распространена полигамия).

Исследователи считают, что главную роль в высокой способности женщин «держать удар» играют гормоны. Например, женские гормоны эстрогены оказывают противовоспалительный эффект, усиливают ответ иммунной системы организма и обладают антивозрастным действием. Это помогает дольше сопротивляться неблагоприятным условиям жизни. В то время, как мужской гормон тестостерон подавляет иммунитет, поэтому крутые парни чаще пасуют перед инфекцией. Однако биологические механизмы, которые дают женщинам преимущества в моменты смертельной опасности, нуждаются в дальнейшем изучении.

Как мужчины и женщины выживали во время гуманитарных катастроф

СПРАВКА«КП»

Средняя ожидаемая продолжительность жизни — это число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся (сверстникам определенного возраста). Этот демографический показатель рассчитывается при условии, что на всем протяжении жизни смертность будет оставаться неизменной, сохраняясь на уровне зафиксированном в год рождения этого поколения.