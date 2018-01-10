2018-01-10T15:44:12+03:00
Происшествия

В Оренбургской области двухлетняя девочка замерзла насмерть во дворе дома

Девочка выбежала вслед за матерью на улицу и провела на морозе около полутора часов без верхней одежды
Ержан УТЕГУЛОВ
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Мать вернулась домой спустя полтора часа и обнаружила дочь погибшейМать вернулась домой спустя полтора часа и обнаружила дочь погибшейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Трагический случай в семье Кузнецовых произошел во время новогодних каникул в Оренбуржье. Жительница Сорочинского городского округа в тот день собралась в гости к соседям. Как выяснилось позже, чтобы продолжить новогоднее веселье за рюмкой спиртного. Глава семейства в это время был на работе.

Когда женщина стала выходить из дома, за ней увязалась маленькая дочь Милана. Девочка хотела догнать ее, а когда выбежала на улицу через незапертую дверь, то не застала маму. Тогда ребенок решил вернуться обратно, но оказалось, что дверь захлопнулась. Самостоятельно проникнуть в дом двухлетняя малышка не сумела. В жилище в это время находился ее старший братик Вячеслав, которому всего пять лет. Мальчик с детства является инвалидом и не смог открыть дверь. В итоге Милана замерзла и скончалась от переохлаждения организма…

Мать вернулась домой спустя полтора часа и обнаружила дочь погибшей. Сейчас семьей занимаются органы опеки и следователи. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассказали, что Кузнецовы хоть и не состояли у них на учете, но в день трагедии ее застали пьяной.

- Мы в тот же день направились к семье и изъяли пятилетнего ребенка. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Семья на учете у нас не состоит, но выяснилось, что в тот день, женщина выпивала – мы застали ее в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает ответственный секретарь комиссии ПДН и защите их прав администрации Сорочинского городского округа Ольга Иванова. - Как только все завершится, будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

Между тем, следователи намерены дать оценку действиям органов профилактики и родителей погибшей девочке.

- В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка, - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Линькова. - В рамках расследования уголовного дела деятельности должностных лиц органов системы профилактики будет дана надлежащая юридическая оценка, а также следствием будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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