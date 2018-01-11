2018-01-11T18:50:16+03:00
Звезды

Максим Фадеев прокомментировал слухи о скорой свадьбе с Наргиз

Ранее звезда опубликовала фото, на котором продюсер надевает кольцо на безымянный палец её руки
Ольга АНТОНОВА
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Наргиз подписала это фото в своем блоге так: "Это была самая прекрасная новогодняя ночь в моей жизни".Наргиз подписала это фото в своем блоге так: "Это была самая прекрасная новогодняя ночь в моей жизни".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Такое поворота событий не ожидали ни поклонники Наргиз, ни давние почитатели музыкального таланта Максима Фадеева. Дело в том, что несколько недель назад звезда проекта «Голос» опубликовала в своем инстаграме фото с кольцом, которое надевает ей на палец ее продюсер. А если учесть, что выбрал он безымянный палец правой руки фанаты сделали вывод, что дело идет к свадьбе. Да и подпись к фото была более, чем говорящая: «навек обручена". Кроме того, Наргиз намекнула поклонникам, что встретила Новый год с продюсером, отметив, что "это была самая прекрасная ночь в её жизни".

И вот наконец сам предполагаемый жених прокомментировал слухи. Музыкант признал, что подарил ей золотое кольцо, и объяснил, почему. Обращение к поклонникам он опубликовал в своем инстаграме.

nargizzakirova_officialnargizzakirova_official
@fadeevmaxim В предверии умопомрачительных свершений, Творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку , нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением , Моей мечтой , на век обручена
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— Это все враньё. Да, действительно, я подарил ей на Новый год кольцо. Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей семьёй. Оно выполнено из чистого золота, и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к семье. Так что моё "предложение" Наргиз — это бред, — цитирует портал Дни.ру Максима Фадеева.

Надо отметить, что для того, чтобы жениться на Наргиз, Фадееву пришлось сначала развестись. Ведь он уже более 20 лет состоит в браке с Натальей, бывший гримёр певицы Линды. У пары есть взрослый сын Савва. Кроме того, чета много лет назад пережила смерть первого ребенка. К слову, Фадеев отказался от гонорара за участие в проекте «Голос. Дети», заявив: «Дело в том, что мы с женой Наташей когда-то пережили трагедию — из-за ошибки врачей потеряли нашего первенца, дочку… Может, еще поэтому все участники шоу для меня как родные. Я не могу за общение с ними брать деньги».

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