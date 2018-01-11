В Матче всех звезд НХЛ сыграют россияне Овечкин, Кучеров и Василевский

11 Янв. 2018 2018-01-11T07:35:24+03:00

Александр Овечкин в седьмой раз сыграет в Матче всех звезд НХЛ. Фото: REUTERS

Стали известны составы всех команд, которые выйдут на лед 28 января в Тампе

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В Матче всех звезд НХЛ 2018 года на льду появятся три хоккеиста из России. Ими стали игроки "Тампы Бэй" Андрей Василевский и Никита Кучеров и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Об этом официально было объявлено пресс-службой НХЛ, которая огласила составы команд на поединок, который 28 января пройдет в Тампе.

Самый опытный из этого трио - это Александр Овечкин. Для которго это будет седьмое появление в поединке всех звезд. Ранее он выступал в подобных играх в 007, 2008, 2009, 2011, 2015 и 2017 годах. В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забросил 27 шайб в ворота соперников. Он делит первое место в лиге по этому показателю с Никитой Кучеровым из "Тампы".

Кучеров, в свою очередь, второй год подряд попадает в состав сборной звезд Атлантического дивизиона НХЛ. В этом сезоне он с 60 очками - лидер гонки бомбардиров лиги.

Для 23-летнего Андрея Василевского это - первый Матч всех звезд. Он имеет лучший показатель в лиге по числу побед - 27. В прошлом году, к слову, в Матче принимало участие пять россиян. Кроме Кучерова и Овечкина это были Евгений Малкин, Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский.

В программу Звездного уик-энда входит вечер конкурсов, который пройдет 27 января и Матч всех звезд. В нем примут участие четыре сборные, составленные из игроков всех дивизионов НХЛ. Сначала будут сыграны полуфиналы, а затем - финал. Продолжительность каждой игры - 20 минут.

Все матчи пройдут на льду "Амали-Арены" в городе Тампа. Призовой фонд всех мероприятий - 1 миллион долларов.

СПРАВКА "КП"

Составы команд.

Атлантический дивизион:

вратари - Василевский, Кэри Прайс ("Монреаль");

защитники - Эрик Карлссон ("Оттава"), Виктор Хедман ("Тампа Бэй"), Майк Грин ("Детройт");

нападающие - Стивен Стэмкос ("Тампа Бэй", капитан), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Брэд Маршанд ("Бостон"), Кучеров, Джек Айкел ("Баффало"), Александр Барков ("Флорида").

Столичный дивизион:

вратари - Брэйден Холтби ("Вашингтон"), Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс");

защитники - Ноа Хэнифин ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус"), Крис Летанг ("Питтсбург");

нападающие - Джошуа Бэйли ("Нью-Йорк Айлендерс"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси"), Овечкин, Джон Таварес ("Нью-Йорк Айлендерс").

Центральный дивизион:

вратари - Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Пекка Ринне ("Нэшвилл");

защитники - Йон Клингберг ("Даллас"), Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), Пи Кей Суббан ("Нэшвилл", капитан);

нападающие - Патрик Кейн ("Чикаго"), Нэтан Маккиннон ("Колорадо"), Брэйден Шенн ("Сент-Луис"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Эрик Стаал ("Миннесота"), Блэйк Уилер ("Виннипег").

Тихоокеанский дивизион:

вратари - Марк-Андре Флери ("Вегас"), Джонатан Куик ("Лос-Анджелес");

защитники - Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона");

нападающие - Брок Бозер ("Ванкувер"), Джон Годро ("Калгари"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон", капитан), Джеймс Нил ("Вегас"), Рикард Ракелль ("Анахайм").