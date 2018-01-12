Тяжела ты, шапка Елизаветы: глава Великобритании боится, что корона может сломать ей шею

12 Янв. 2018 2018-01-12T15:46:18+03:00

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Быть монархом не так-то просто, для этого нужна серьезная физическая подготовка! Помимо того, что тебе надо участвовать во многочасовых скучных приемах и церемониях, зачастую королям приходится поднимать тяжелые предметы, например корону. Как недавно призналась Её Величество Елизавета II, Божией Милостью Великобритании, Ирландии, и Британских Доминионов Заморских Королева, Защитница Веры (или по простому - королева Елизавета II) в документальном фильме «Би-би-си», ношение главного монаршего атрибута является для нее серьезным испытанием.

- У меня не получается смотреть на текст во время чтения обращения к парламенту, - говорит королева. - Если опустишь голову, то корона может сломать шею, поэтому приходится поднимать листок.

Правда, как признается сама Елизавета, ей самой и ее отцу повезло, потому что у них "голова правильной формы", и корона держится на ней как влитая.

Весит самая торжественная корона Британской империи чуть больше килограмма и украшена 2868 алмазами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и пятью рубинами. Во время ее изготовления в 1937 году ювелиры использовали только лучшие камни, включая сапфиры Святого Эдуарда и Стюартов и рубин Черного принца (который, как выяснилось уже в наше время, является шпинелью - похожим на рубин минералом, который тем не менее стоит поболее многих драгоценных камней). Елизавета надевает эту корону на ежегодное открытие сессии парламента и в ней же была во время коронации в 1952 году.