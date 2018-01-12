2018-01-12T15:46:18+03:00
В мире

Тяжела ты, шапка Елизаветы: глава Великобритании боится, что корона может сломать ей шею

Весит монарший атрибут чуть больше килограмма
Антон ФОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments7
Весит самая торжественная корона Британской империи чуть больше килограммаВесит самая торжественная корона Британской империи чуть больше килограммаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Быть монархом не так-то просто, для этого нужна серьезная физическая подготовка! Помимо того, что тебе надо участвовать во многочасовых скучных приемах и церемониях, зачастую королям приходится поднимать тяжелые предметы, например корону. Как недавно призналась Её Величество Елизавета II, Божией Милостью Великобритании, Ирландии, и Британских Доминионов Заморских Королева, Защитница Веры (или по простому - королева Елизавета II) в документальном фильме «Би-би-си», ношение главного монаршего атрибута является для нее серьезным испытанием.

- У меня не получается смотреть на текст во время чтения обращения к парламенту, - говорит королева. - Если опустишь голову, то корона может сломать шею, поэтому приходится поднимать листок.

Правда, как признается сама Елизавета, ей самой и ее отцу повезло, потому что у них "голова правильной формы", и корона держится на ней как влитая.

Весит самая торжественная корона Британской империи чуть больше килограмма и украшена 2868 алмазами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и пятью рубинами. Во время ее изготовления в 1937 году ювелиры использовали только лучшие камни, включая сапфиры Святого Эдуарда и Стюартов и рубин Черного принца (который, как выяснилось уже в наше время, является шпинелью - похожим на рубин минералом, который тем не менее стоит поболее многих драгоценных камней). Елизавета надевает эту корону на ежегодное открытие сессии парламента и в ней же была во время коронации в 1952 году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Антон ФОКИН

 
Читайте также
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд