На каждый багет найдется русский блин

14 Янв. 2018 2018-01-14T19:31:38+03:00

Президент Эммануэль Макрон так и заявил: «Багету завидуют люди во всем мире, поэтому его стоит включить в список наследия». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Всем известно, как трепетно французы относятся к еде. Это они подтвердили в очередной раз, когда решили дополнить список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества

ЮНЕСКО не чем-нибудь, а знаменитым французским багетом. Президент Эммануэль Макрон так и заявил: «Багету завидуют люди во всем мире, поэтому его стоит включить в список наследия».

Вообще за внесение этого хлеба выступила Национальная конфедерация булочников и кондитеров Франции, которая хочет защитить свою мучную торговую марку. Пекари подсчитали, что каждую секунду в стране выпекают 320 багетов и он действительно является королем французского стола. Хотя они забыли, что еще в 2010 году вся французская кухня была внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, так что достать из этой «продуктовой корзины» один лишь багет будет тяжело.

Рецепт, кстати, был защищен во Франции еще в 1993-м спецзаконом, который предполагает ряд жестких требований. В заготовку можно добавлять только муку, дрожжи, соль и воду, а саму выпечку запрещено замораживать перед продажей.

Но мы-то чем хуже? Наши депутаты решили не отставать от французов и тоже добиться включения национальных блюд в список ЮНЕСКО. Депутат от ЛДПР Александр Курдюмов предложил внести туда блины и пельмени.

- А вы уверены, что пельмени - русское блюдо? - спросили мы Курдюмова.

- Я имел в виду самые распространенные блюда, которые стоят у нас на столах. Пельмени давно стали нашей национальной гордостью, как и блины. Традиции их приготовления надо увековечивать.

Но зачем вообще эти списки? Интересно, что изначально именно Франция додумалась до внесения гастрономических изысков в реестры ЮНЕСКО. Статус нематериального наследия способствует росту доходов от туризма и экспорта и защищает от плагиата. Например, итальянцы для включения неаполитанской пиццы в список почти

10 лет вели лоббистскую кампанию на высшем уровне, включая петицию, которую подписало более 2 млн. человек.

Россия пока представлена в списке нематериального наследия ЮНЕСКО всего по двум позициям - культурное наследие якутов и забайкальских старообрядцев. Дело в том, что наша страна не ратифицировала Конвенцию об охране нематериального культурного наследия от 2003 года (как и Англия, Канада и США) и не может вносить предложения. Те позиции, которые у нас есть, были внесены в течение трех лет после подписания документа, когда страны могли отправлять свои заявки без ратификации. Так что пока нет конвенции - нет и рекламы наших блинов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел СЮТКИН, историк кулинарии:

А еще есть кулебяка и квашеная капуста

- Чтобы попасть в список ЮНЕСКО, мало иметь просто блюдо и его рецепт, нужен культурный компонент. Составление заявки - сложная работа, для которой нужны исторические исследования, доказывающие роль определенного блюда в национальной культуре. От России мы могли бы представить готовку в русской печи или русский пряник. Даже заквашивание обычной капусты было настоящим ритуалом на селе. Включение в список важно для развития гастрономического туризма. Это направление набирает популярность в мире, и было бы здорово, если бы гости нашей страны, помимо посещения достопримечательностей, увозили к себе на родину еще и кулинарные впечатления. Пусть попробуют наши блины и кулебяку!

Какая еда попала в список:

неаполитанская пицца;

бельгийское пиво;

армянский лаваш;

азербайджанская долма;

хлебные лепешки Азербайджана, Ирана, Казахстана, Киргизии и Турции;

корейская капуста кимчхи;

мексиканская кухня;

французская кухня;

японская кухня;

средиземноморская диета;

арабский кофе;

турецкая кофейная традиция.

Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО создан для защиты и сохранения традиций и обычаев народов земли. В него входит не только еда, а языки, танцы, йога и многое другое. Всего 470 позиций в 117 странах.