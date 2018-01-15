2018-01-15T21:20:33+03:00
Политика

У Путина и Грудинина растет рейтинг, а у Собчак - «антирейтинг»

Неожиданные «новички» предвыборной гонки добавили ей конкурентности [инфографика]
Иван ГРАЧЕВ
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Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то на них победил бы Владимир ПутинЕсли бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то на них победил бы Владимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сразу после январских праздников задал гражданам вопрос: Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список кандидатов выглядел бы следующим образом, то за кого из них вы бы, скорее всего, проголосовали? Ответ можно было дать лишь один. Причем, подобный вопрос ВЦИОМ задавал и в конце декабря. И вот как люди отвечали накануне Нового года, и как изменились их предпочтения теперь.

Рейтинг

Рейтинг

Видно, что рейтинги за новогодние праздники выросли у двух кандидатов - действующего президента Владимира Путина и у выдвиженца от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина. У остальных кандидатов доля поддержки заметно упала.

Не менее интересен и «антирейтинг» претендентов на главный пост страны. Эксперты ВЦИОМ спросили: «За кого Вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?» И больше всего противников среди электората оказалось у Ксении Собчак, Григория Явлинского и Владимира Жириновского.

Антирейтинг

Антирейтинг

При этом, доля тех кто считает, что выборы пройдут открыто и честно, выросла с 60% (в ноябре) до 64% (в декабре). А тех, кто уверен, что эти выборы «трудно назвать подлинно свободными и демократическими» стало меньше: было 29%, а теперь 23%.

- На мой субъективный взгляд, скорее всего, это связано с появлением ряда кандидатов, которых раньше не ожидали на этих выборах, прежде всего это Ксения Собчак и Павел Грудинин. Их появление в линейке кандидатов для многих стало индикатором того, что эти выборы — не игра в поддавки, - дал свой комментарий этому факту глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

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