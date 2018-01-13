Тина Канделаки: Я надеюсь, что на Олимпиаде будут наши флаг и гимн

13 Янв. 2018 2018-01-12T21:36:45+03:00

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В самом центре Москвы, на Новом Арбате, среди книжных полок Московского дома книги мы устроили выездную «Открытую студию» Радио «Комсомольская правда». Теперь мы регулярно будем приглашать туда гостей, а у наших слушателей будет возможность увидеть эти интервью вживую и даже задать звездам свои вопросы.

Нашим первым гостем стала Тина Канделаки, генеральный продюсер канала «Матч ТВ». И сразу заявила: «Я приношу удачу, уверена это будет отличный проект». Мы согласны.

- Тина, минувший год был сложным, скандальным для спорта. Как вы его пережили?

- Допинговый скандал нанес большой ущерб российскому спорту. Как канал мы пытались максимально объективно освещать все события. Мы одними из первых стали выпускать в эфир взвешенную аналитику - программу «Спортивный заговор», которую вел Кирилл Кикнадзе. Начиная с интервью с господином Паундом, заканчивая отслеживанием процессов, которые происходили тогда и происходят по сей день. Нам, как спортивному каналу, нужно попытаться абстрагироваться от интонации истерики.

- У вас в минувшем году не было соблазна вернуться в кадр?

- Сегодня нельзя просто быть журналистом. Нужно быть и продюсером. Самому придумывать, организовывать, монтировать... Это слишком большой объем работы, совершенно несовместимый с текущим объемом работ и моими обязанностями генерального продюсера федерального спортивного телеканала.

- Болельщики отчаянно спорят, стоит ли ехать нашим спортсменам на Игры без флага, без гимна... У вас какое мнение?

- Мы знаем, на какие жертвы идут спортсмены, которые всю свою жизнь строили в надежде на то, что они приедут на Олимпиаду. Допинговый скандал нанес колоссальный информационный ущерб как за пределами, так и внутри страны. Не было нормального разбирательства. Отдельные случаи применения допинга есть во всех странах. С этим борются. Но теперь обвиненным оказался весь российский спорт. И страдают абсолютно бездоказательно наши спортсмены. Им надо ехать, надо побеждать. Потому что эти победы - это победы страны. Я надеюсь, что на закрытии Олимпиады будет и флаг, и гимн - как и анонсируется. Александр Карелин выступал под белым олимпийским флагом в 1992 году, но его победа осталась в истории России. В своих надо верить. Решение ехать или нет должны принимать только сами спортсмены и никто, кроме них.

- Вы уже два года «в большом спорте». Не скучаете по «нормальной» жизни, по шоу-бизнесу, по политическим интервью?

- По шоу-бизнесу не скучаю. Мне в программе «Детали» повезло. У меня была возможность поговорить с огромным количеством людей, включая и наших суперзвезд, и западных. Я была первой, кто проинтервьюировал Брюса Уиллиса. Это теперь к Ване Урганту приходят все, даже Джонни Депп, прилетая в Москву, идет в «Вечерний Ургант». А когда мне сказали, что я буду встречаться с Брюсом Уиллисом, это было невероятно. Как и разговор с Дэниелом Крейгом, когда его утвердили на роль Джеймса Бонда, или с Евой Грин. Я общалась в основном с людьми культуры, музыки, иногда были спортсмены, я была первопроходцем в этом жанре. Сейчас нужно возвращаться с чем-то особенным. Есть много популярных в сети интервьюеров, и если возвращаться, то возникает главный вопрос: чем я буду ценна и чем я буду отличаться от других? Или суперэксклюзивностью гостей, или суперэксклюзивностью разговора, или чем-то еще. Если я придумаю, тогда имеет смысл возвращаться и в политическую журналистику, и в звездную.