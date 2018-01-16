2018-01-16T23:08:44+03:00
Общество

Как каждый месяц помогать старикам, инвалидам и детям, отказавшись от всего одной чашки кофе

В рамках акции «Начни год с милосердия» можно оформить регулярное небольшое пожертвование на один из благотворительных проектов
Ольга БОРСКАЯ
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Начни год с милосердиНачни год с милосердиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Что такое 200 рублей? Одна чашка кофе. Две пачки сигарет или две шоколадки. А еще это час ухода за тяжелобольным человеком. Или целых полдня помощи ребенку с хроническим прогрессирующим заболеванием. Более 100 километров дороги до дома для человека, попавшего в чужом городе в беду и оставшегося без денег. 2 часа проживания в "Доме для мамы" для женщин и их малюток, лишившихся всех средств к существованию.

Правда не сложно и даже приятно отказаться от такой мелочи, как лишняя чашка капучино в день, ради доброго дела? Но нам то некогда, то лень, то забываем...

Служба «Милосердие» запускает новый проект «Начни год с милосердия». С его помощью неравнодушные россияне могут ежемесячно помогать одиноким старикам, детям-сиротам, тяжелобольным людям и инвалидам. Для этого достаточно оформить регулярное небольшое пожертвование на один из проектов службы «Милосердие».

- Цель акции «Начни год с милосердия» — развитие системной благотворительности. Мы призываем людей жертвовать осознанно, пусть небольшую сумму, но каждый месяц. Именно регулярные пожертвования позволяют нам постоянно, из года в год помогать нуждающимся. Многие наши подопечные, например, одинокие старики или лежачие больные, живут только благодаря заботе наших сестер милосердия и нуждаются в помощи каждый день, — говорит Анна Белавина, руководитель благотворительных программ службы «Милосердие».

Регулярное ежемесячное пожертвование с банковской карты можно оформить на сайте newyear.miloserdie.ru Здесь же можно выбрать один из 27 социальных проектов, которые объединяет православная служба помощи "Милосердие". А можно просто стать Другом милосердия - и тогда ваши ежемесячные пожертвования будут направляться туда, где они в данный момент наиболее необходимы.

- Даже небольшое, но регулярное пожертвование может существенно поддержать подопечных службы «Милосердие». Например, 334 рубля — это одно занятие в развивающем центре «Елизаветинский сад» — детском саду, куда принимают детей с тяжелой формой ДЦП, которые не говорят, не ходят и не могут себя обслуживать. А 450 рублей — это 6 часов профессионального ухода за одинокими стариками, которые живут в Свято-Спиридоньевской богадельне, - говорят в службе «Милосердие».

Среди проектов, которым можно помочь: Елизаветинский детский дом, где вместе растут обычные дети и девочки с синдромом Дауна, благотворительная программа «Возвращение» для людей, оставшихся без крова, кризисный центр «Дом для мамы», Центр реабилитации для детей с ДЦП, программа "Сиделки" для одиноких стариков, инвалидов, детей с редкими неизлечимыми заболеваниями...

Попробуйте! Отказавшись от одного стакана капучино в месяц вы можете облегчить кому-то жизнь.

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