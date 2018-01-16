2018-01-16T23:08:44+03:00
Общество

Аэрофлот добивается возбуждения уголовного дела на дебошира

Пассажир бизнес-класса, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, отметился потасовкой на борту самолета
Павел ЧЕРНЫШОВ
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15 января при перелете из Москвы в Петропавловск-Камчатский рейсом Аэрофлота произошел опасный инцидент, главным героем которого стал Владимир Колотыгин. Пассажир бизнес-класса находился с явными признаками подпития. Буянил. В результате авиакомпания намерена добиваться уголовного преследования дебошира.

«Мужчина нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников, - сообщили в пресс-службе Аэрофлота. - В связи с опасным поведением Колотыгина командир самолета рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, оказали помощь экипажу и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Елизово дебошира передали сотрудникам полиции».

Медицинское освидетельствование подтвержден факт алкогольного опьянения Владимира Колотыгина. На пассажира составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса России.

Напомним, несколько месяцев назад в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиром и в дальнейшем отказывать им в покупке билетов.

Кроме того, ранее Аэрофлот неоднократно заявлял о необходимости законодательно разрешить российским авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности в полете специальных средств сдерживания. Например, в большинстве зарубежных авиакомпаниях используются пластиковые или металлические наручники, которые входят в обязательное содержание навигационного чемодана на борту самолета.

Решит ли это проблему?

Отвечая на наш вопрос главный редактор портала Avia.ru, член общественного совета «Аэрофлота» Роман Гусаров вспомнил анекдот, рассказанный недавно на встрече с журналистами президентом России Владимиром Путиным. Если к вам в дом врывается кто-то с ножом, вы не можете в ответ сказать: «Московское время 12 часов 5 минут». А на борту самолета сейчас происходит именно такая ситуация.

- В настоящее время если в самолете разбушевался пассажир, то экипаж имеет право лишь подойти к нему со словами «Ведите себя прилично». Никаких больше не только средств, но и полномочий у него нет, - сообщил авиаэксперт. - Я считаю, что экипаж самолета необходимо приравнять к сотрудникам авиационной безопасности, которые сейчас остаются в аэропорту и срочно предоставить возможность использовать наручники на борту воздушного судна.

Агрессивное поведение человека в самолете часто связано с перепадом давления, аэрофобией, клаустрофобией или другими фобиями. В такие моменты он на слова не реагирует. Пассажира необходимо ограничить в движении, чтобы он был не опасен для окружающих попутчиков и членов экипажа.

При этом эксперт считает, что важно не переусердствовать. Экипажу нельзя выдавать электрошокеры, огнестрельное оружие и баллончики с газом. Применение таких спецсредств в замкнутом пространстве на высоте 10 тысяч метров на скорости 850 — 900 километров в час чрезвычайно опасно.

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