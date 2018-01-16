Государство хочет увеличить расходы на медицину и образование. За счет чего и кого?

16 Янв. 2018 2018-01-16T18:56:02+03:00

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В правительстве прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, сообщил помощник президента Андрей Белоусов. Бюджетный маневр – это увеличение расходов на одни статьи бюджета за счет других. «Чтобы где-то прибыло, надо чтобы где-то убыло», - это еще Ломоносов заметил.

В данном случае, государство хочет повысить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Суммарно на 1,5-2% ВВП. Объем ВВП (это совокупность всех произведенных товаров и услуг в стране), заложенный в законе о бюджете на текущий год, составляет 97,5 трлн рублей. А уже в 2019 году он перевалит за 100 триллионов. Значит, правительству надо где-то найти где-то в бюджете «лишних» 1,5-2 трлн рублей. Где их возьмут?

Белоусов сообщил, что повысить эти расходы можно будет, урезав затраты бюджета на другие нужды. Либо за счет оптимизации налогов.

- На счет сокращения других статей расходов, расчеты администрации президента близки с расчетами Центра стратегических разработок, - заметил Белоусов.

ЦСР возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин. В стратегии развития страны до 2024 года он предлагал увеличить расходы на образование, медицину и инфраструктуру на 2,3% ВВП. При этом пропорционально сократить расходы на оборону, правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат. Может быть, правительство последует этому совету?

Другие варианты поиска денег - в сфере налогов. И ни один из них не понравится россиянам, считают эксперты.

- Все, что касается изменений в налоговом законодательстве – очень болезненно воспринимается обществом, - поясняет Людмила Пронина, профессор кафедры экономики и финансов РАНХиГС. – Звучат идеи повысить ставку подоходного налога (НДФЛ) с 13% до 15%. Чтобы немного «подсластить» пилюлю, предлагают понизить ставки страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования. Другая идея, которая давно обсуждается, - введение прогрессивной шкалы налогообложения. Когда ставка подоходного налога будет зависеть непосредственно от доходов гражданина. Но она тоже не получила поддержки у народа.

Наконец, третий возможный маневр с налогами – это подъем ставки НДС. Сейчас налог на добавленную стоимость по умолчанию равен 18% и включен в стоимость любого товара или услуги. Если его поднять, вырастут цены. Взамен также предлагают снизить для населения ставки взносов в Пенсионный и социальные фонды. Но эксперты говорят, что как только россияне слышат о возможном повышении цен, все остальное уже не имеет значения. Резко негативная реакция обеспечена.

Какой из вариантов выберет правительство – неизвестно. Самым безболезненным вариантом и для бюджета, и для народа было бы «смягчить» бюджетное правило. Сейчас в бюджете заложены нефтегазовые доходы из расчета цены на нефть в $40 за баррель. Сейчас нефть стоит под $70, излишки от разницы в цене идут в Фонд национального благосостояния. Если прогнозировать доходы, исходя хотя бы из цены в 45$, то это обеспечит бюджету дополнительные средства примерно в 1 трлн рублей. Их и можно было бы пустить на образование и медицину. Однако пока Минфин категорически против. Говорит, мол, только бюджет сосчитали, только правило наладили – и опять все переписывать? Кому придется пойти на уступки ради благих целей, узнаем где-то через полгода. Эксперты уверены, что до выборов президента и сразу после них важных изменений не произойдет.

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