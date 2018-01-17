Британия: Нацисты вышли на тропу войны с исламскими радикалами

17 Янв. 2018 2018-01-17T01:14:04+03:00

Это фото сделано на одной из британских баз в Афганистане. Военнослужащие зигуют на фоне национального флага. Снимок попал в печать, разразился скандал, но военных и не подумали уволить со службы. Фото: youtube.com

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ЧУМА ПРОТИВ ХОЛЕРЫ

«Они избивали и насиловали меня каждый день. Два раза ломали мне ребра, обливали бензином». Это признание сделала на днях жительница британского городка Ротерхэм. Банда выходцев из Пакистана держала в страхе весь город. Среди жертв - почти полторы тысячи (!) подростков, которых преступники считали белым мусором.

Другой судебный процесс: на скамье подсудимых беженец из Судана Хасан Мухаммад и его боевая подруга Роуайда аль-Хасан. Они признаны виновными в подготовке теракта.

Воинствующая исламизация захлестывает Альбион, и его жители, судя по опросам общественного мнения, видят в этом одну из главных опасностей. Они предпочитают не высовываться, поменьше бывать в людных местах. А то, глядишь, кинутся на тебя с ножом или даже выстрелят.

Государство, погрязнув в безудержной политкорректности, не в состоянии остановить мусульманских экстремистов. Что же делать простым смертным? Кое-кто реагирует чудовищным образом - пополняет ряды правых, неонацистских группировок. Это две стороны одной медали: чем оголтелее исламские фанатики, тем неистовее ультраправые. Особенно опасно, что неонацистов становится все больше в британской армии и они с оружием в руках готовят уже свои теракты.

В ВОСХИЩЕНИИ ОТ АДОЛЬФА

Нынешней осенью здешняя полиция арестовала четверых военнослужащих. Их подозревают в связях с ультраправыми неонацистскими группировками, которые запрещены в стране. В ходе расследования выяснилось, что лидеры коричневых внедряют, причем успешно, в армию своих единомышленников.

Вот имена нескольких арестованных неонацистов, которые состояли на службе в армии ее величества. В июле 30-летний морской пехотинец Кларан Максвелл был приговорен к 18 годам тюрьмы за изготовление взрывчатки. Немного раньше по такому же обвинению угодил за решетку 20-летний рядовой Райан Макшей. На суде оба не скрывали своих ультраправых взглядов. Как и 28-летний Зак Дэвис, который признался, что его «обуяла расовая ненависть». Дэвиса осудили к пожизненному заключению за убийство в Северном Уэльсе стоматолога-сикха.

Защитники чистоты белой расы воюют против мусульман, нападают на мечети, устраивают марши так называемых христианских патриотов на востоке Лондона. «Этот район оккупирован цветными, а наблюдать их приток - все равно что взирать на нацию, которая насыпает свой могильный холм», - глубокомысленно изрек один из лидеров ультрас.

Смотришь их ролики в соцсетях и оказываешься прямо-таки в Третьем рейхе. На одной странице - митинг чернорубашечников в городе Йорк. На другой - портрет Гитлера по случаю его дня рождения и надпись: «Это величайший человек в истории». На третьей - военнослужащие вскинули руки в нацистском приветствии…

«УКРАИНА ДЛЯ НИХ МАГНИТ»

Лондонские эксперты говорят о тесных контактах британских ультрас с их единомышленниками в разных частях Европы. В первых рядах - Польша, страны Балтии, Австрия, Италия, Голландия. И Украина.

Листаю толстую папку, на которой выведено Misanthropic Division (по-русски - «человеконенавистническая дивизия»!). У этой ультраправой организации разветвленная сеть: штаб-квартира в Италии, филиалы в Соединенном Королевстве и на Украине, есть связи в России, хотя у нас она запрещена.

- Некоторые из ее британских юнцов предлагают себя для борьбы во имя национал-социализма на Украине. Едут туда и воюют против жителей Донецка, Луганска. Украина стала магнитом для последователей Третьего рейха, - рассказывает Герри Гейбл - многолетний главный редактор антифашистского журнала «Серчлайт».

А вот черным по белому признание одного из главарей «дивизии»: «Наши бойцы тренируются в горах Уэльса, обучаясь обращению с ножами и автоматами».

Так в начале двухтысячных готовили бойцов украинской социал-национальной ассамблеи - будущий кадровый резерв полка «Азов». Теперь парни в футболках с эмблемой «Азова» участвуют в акциях «человеконенавистников» - маршах в Манчестере и Ротерхэме.

«ШЛЮХИ И ИНТЕРНЕТ-ЗАНУДЫ»

Деревушка Бирстолл возле города Лидса приобрела печальную известность в середине прошлого года. Там убили депутата парламента Джо Кокс.

- Я увидел, как мужчина стреляет в женщину, - рассказал журналистам житель деревни Кларк Ротуэлл. - Один выстрел - в тело, второй - в лицо. Потом он выхватил нож, похожий на охотничий, и несколько раз ударил ее. Женщина неподвижно лежала на земле, а он кричал: «Британия прежде всего!»

Погибшую опознали сразу: 41-летняя Джо Кокс, мать двоих детей, выпускница Кембриджского университета, депутат парламента от лейбористской партии. Через несколько дней арестовали убийцу - Томаса Майра, члена группировки «Национальное действие» (НД), лозунг которой «Смерть предателям, свободу Британии!». Джо Кокс была «предательницей», потому что не хотела выхода Альбиона из Евросоюза.

«Национальное действие», в манифесте которого дважды цитируется Гитлер, - в списке террористических организаций. Тем не менее оно проводит тайные сходки, у нее немалое влияние в медиа. Молодежь - главная пропагандистская мишень НД. Его представитель в интервью изданию «Нэшнл стьюдент» похвастал, что «обработаны» 12 университетов. «Очень скоро эти ребята поймут, как круто их обманула система, и вообще в ближайшие годы в Британии будет господствовать террор», - пригрозил он. А людей, состоящих в межрасовых отношениях, назвал «шлюхами с венерическими заболеваниями и интернет-занудами, которым не дают».

Отзываясь на эту ругань, парламентарий Ян Остин сетует: «Герои нашей страны сражались за освобождение Европы от фашизма. Крайне отвратительно сегодня наблюдать за молодыми британцами, которые восхваляют Гитлера».

ЖДУТ СВОЕГО ЧАСА

«От мигрантов одно зло», «Не дадим Британии совсем почернеть», «Или мы их, или они нас!»… В последнее время нередко получаю на электронный адрес такие послания. Расизм? Откровенный. Однако его пропагандирует легальная организация - Британская национальная партия (БНП). Она участвует в выборах, два ее депутата даже заседают в Европарламенте.

Младших и незаконных «сестер» у БНП в Соединенном Королевстве не меньше десятка. У одной очень красноречивое название - «Британия прежде всего!». Эти же слова выкрикивал убийца депутата Джо Кокс...

Да, зеленые лужайки Альбиона стали пугающе быстро зарастать коричневым сорняком. И пропагандистского удобрения хоть отбавляй. Вышла очередная книга об Освальде Мосли, который основал в 1932 году Британский союз фашистов и стал его бессменным лидером. Из нее читатель узнает, что Мосли был «человеком огромных талантов», «несгибаемым патриотом», даже «романтиком». Гитлер в фильме, смонтированном его любовницей Евой Браун, - добродушный и вполне симпатичный. Как и Муссолини: дуче в картине о нем, по мнению рецензентов, «несравнимо лучше, чем на самом деле»...

Лондон.