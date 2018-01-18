Надо ли платить ребенку за оценки

18 Янв. 2018 2018-01-18T20:41:54+03:00

Есть мнение, что это как минимум бесполезно, а как максимум вредно

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С финансовым поощрением за оценки сейчас экспериментируют многие родители. Одни предпочитают платить детям за отличные оценки: получил “пятерку” – вот тебе сто рублей. А отличная контрольная заслуживает целой премии. Другие, напротив, лишают ребенка карманных денег в наказание за “двойки” и “тройки”.

Аргументы и у тех, и других, вроде бы, вполне логичные: главная обязанность школьника – учиться. А значит, за это нужно платить, как взрослому за хорошо выполненную работу. Ну или штрафовать за плохую.

Второй подход – это когда школьнику обещают подарить что-нибудь крутое, например, смартфон или игровую приставку за хорошие отметки в четверти или в году. И зачастую покупают, даже если ребенок не дотянул до требуемого уровня, - на день рождения или на Новый год.

Правильно ли вообще платить за оценки?

“Двойка” по финансовой грамотности

Специалисты такие финансовые подходы к учебе не одобряют.

- Карманные деньги не должны быть средством поощрения или наказания, это формирует нездоровое отношение к деньгам, - считает Евгения Блискавка, директор Института финансового планирования и автор учебника по финансовой грамотности для детей. – Особенно, если лишать детей карманных денег из-за плохих оценок – ребенок тогда может вообще “забить” на учебу.

Грубо говоря, у детей формируется внешняя, неправильная мотивация – они начинают учиться ради денег, а не ради своих собственных знаний. А это значит, что если в какой-то момент родители не смогут заплатить ребенку положенную сумму (например, из-за выплат по кредиту, или при рождении второго чада), стимул учиться у него пропадет. Кроме того, это провоцирует ребенка на нечестные методы – например, исправление оценок в школьном журнале, скачивание рефератов в интернете, да и просто списывание.

А вот за что можно платить ребенку, так это за дополнительную работу, говорит специалист. Не за ежедневное мытье посуды, а за что-то сверх повседневных обязанностей, что потребует от него дополнительных усилий. Например, за выполнение домашних заданий с младшим братом или сестрой.

- Сумма, которая выделяется детям на карманные расходы, должна быть фиксированной, поясняет эксперт. – Лучше выдавать меньше денег, но регулярно. Не надо штрафовать детей за плохое поведение и не сделанную уборку – так они не научатся обращаться с деньгами. Но если ребенок нанес кому-то финансовый ущерб, например, разбил окно в школе, или сломал чью-то игрушку, то вот это как раз нужно компенсировать за счет его копилки.

Чем тогда мотивировать ребенка?

Вместо платы за хорошие оценки нужно развивать в ребенке внутреннюю мотивацию – то есть, сделать так, чтобы он сам был заинтересован в учебе.

- Идеальный случай – это когда ребенок учится, потому что ему самому интересно, - считает Светлана Александрова, детский психолог, гештальт-терапевт. – Если речь идет о подростках, то можно им объяснить, что хорошо учиться нужно ради того, чтобы сдать экзамены и поступить в престижный вуз или колледж. Ребят помладше можно заинтересовать самим предметом – например, посмотреть исторический фильм или отправиться на экскурсию в тематический музей.

Многие психологи считают, что изначально мотивация есть у всех детей – в первом классе на всех уроках всё новое и интересное. А вот с возрастом тяга к новым знаниям постепенно угасает. Поэтому важно, чтобы родители могли поддержать этот интерес и не загубили его ненароком.

- Во-первых, не нужно жестко критиковать ребенка. Если у него что-то не получилось, не надо говорить «Хоть бы раз ты без ошибок написал» или «Все равно у тебя не получится» - вместо этого стоит сказать «В другой раз справишься лучше», - советует специалист. – А вместо ругани за плохие отметки нужно разобраться, какие ошибки ребенок допустил, и постараться заполнить эти пробелы.

Само главное – это хвалить ребенка за его прогресс. Причем относительно себя самого, а не сравнивать его дневник с оценками соседских Маш и Петь. Прошлая контрольная на “тройку”, а эта на “четыре”? Молодец, так держать!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Это та же работа, значит должна быть и зарплата

Валерий РУКОБРАТСКИЙ

В какой-то момент мы, родители двух школьников, поняли: детям нужны не просто карманные деньги, а что-то более существенное для крупных покупок. Выдавать их просто так - баловать. А учеба - та же работа. Путь зарабатывают. В школе у нас год разбит на триместры. И получить две-три тысячи рублей по итогам каждого отрезка (если учился на «пятерки»-«четверки») - по мне так заслуженно. К концу года выходит крупная, в детском понимании, сумма. Плюс сэкономленное на карманных расходах, плюс деньги от бабушек-дедушек на день рождения. Хватает и на плеер, и на беспроводные наушники, и на пару коробок «Лего». Ну а если большая покупка - айфон там или компьютер, то берем вскладчину. Не знаю ни одного пострадавшего ребенка от такой системы поощрений. Может, она и не стимулирует явно, но хотя бы намекает - расслабляться не надо, расплата будет! Точнее, не будет, если учиться спустя рукава.

КСТАТИ

Эксперимент в США провалился

В 2007 году мэр Нью-Йорка запустил специальную программу по поддержке социально-неблагополучных семей «FamilyRewards». В рамках этой программы школьники из неблагополучных районов вроде Гарлема и Бруклина могли получить от государства $500 за сдачу экзамена SAT (аналог нашего ЕГЭ, только для поступления в колледж) на 75 баллов из 100, или $400 за 65-74 балла.

Четвероклассникам полагалось по $25 за отличные отметки в контрольных. Для семиклассников выплаты были выше: по $50 за каждый тест на «A» - “пятерки”, по-нашему. Кроме того, ученики получали премии за годовые оценки: по $10 за каждую “тройку”, $20 – за “четверки” и $30 – за “пятерки”.

Вся программа обошлась городу в $53 млн, включая выплаты неблагополучным семьям за участие в работе школы, оформление медицинских страховок и другие правильные и полезные вещи. Каждая семья, в итоге, получила от города примерно $2 тыс. за каждый год участия в программе.

Эту систему подхватили и в других штатах. Например, в Массачусетсе отличные отметки приносили школьникам по $25. А в Далласе ребенок мог получить по два бакса за каждую книжку, которую он прочел.

Однако, когда в 2016 в мэрии подвели итоги программы, они оказались неутешительными. Дети, которым платили за учебу, не стали лучше учиться. Да и разницы с теми, кто учился бесплатно как не было, так и не появилось. А выпускники не стали лучше сдавать вступительные экзамены или готовиться к поступлению в вуз. Эксперты не сумели разобраться, с чем связан такой провал, и просто признали программу неудавшейся.