Константин Хабенский: Звездной болезнью страдают идиоты, дураки и неглубокие, мягко говоря, люди

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:52:36+03:00

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В России по пальцам одной руки можно пересчитать актеров уровня Константина Хабенского. Кто-то впервые увидел его в «Женской собственности» с Еленой Сафоновой, кто-то в «Убойной силе». Дальше были десятки ролей. Сегодня Хабенский давно и прочно входит в категорию актеров «класса А», то есть самых лучших и востребованных. Ему 46 лет, он больше пяти лет назад получил звание народного артиста России, у него множество проектов, он счастливо женат, растит сына и дочь.

А имел ли Константин Хабенский проблемы со «звездной болезнью»? На первом эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» в 2018 году актер развернуто ответил, что думает об этой деформации личности.

- Это происходит. К этому просто вырабатываются какие-то приемы защиты. - считает он. - С этим справиться нельзя, можно только оглохнуть и ослепнуть. Но это одно и условий профессии, в которую ты вошел.

Популярный актер признался, что и сам когда-то отчасти страдал этой деформацией личностиФото: Одноклассники

Актер не отрицает, что он на себе прочувствовал, что это такое, на фоне первых успехов.

- Наверное, какие-то вещи, связанные со звездной болезнью, были, - продолжает Константин. - Когда на тебя начинают пристально обращать внимание. Это то же самое, по большому счету, что первый выход на сцену. Если ты начинающий актер, ты еще не знаешь, как тебе существовать, как тебе пристроиться. А сцена – это увеличительное стекло, на тебя смотрят. В жизни, когда на тебя тоже обращают внимание, это тоже увеличительное стекло. Поэтому происходят даже какие-то странные физиологические ломки организма. Может быть, не у всех. Лично мне это неприятно. Когда все желают с тобой сфотографироваться — с чего это может быть приятно?

И вот что Хабенский думает о тех, кто не замечает у себя этой деформации:

- Звездной болезнью страдают идиоты, дураки, неглубокие, мягко говоря, люди, которые считают, что они добились всего с первого же момента. Вот их узнали — все! Для этого я шел в профессию. Все, теперь я самый умный, самый красивый, везде появляющийся, все знающий, обо всем размышляющий и т. д. Ты дальше в профессии что-нибудь покажи кроме этого, мы дальше будем разговаривать.

По словам актера, иногда человека ошибочно считают зазнавшимся:

- Это вариант элементарной сильной психологической усталости от большого количества работы. И когда ты после съемок возвращаешься в театр и ты не хочешь ни с кем разговаривать, тебе нужно просто собраться, выдохнуть, отключиться и выйти на сцену, потому что в зале тебя ждут сотни человек. Это тоже иногда считают зазнайством и некой звездной болезнью Это неправильно. Это просто неделикатное отношение к коллегам. Не все читали «Этику» Станиславского.