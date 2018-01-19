Что за чудо эти ножки!

19 Янв. 2018 2018-01-19T02:22:00+03:00

Про мою страсть к утиным грудкам вы, возможно, уже читали в этой рубрике. Но скажу я вам: правильно приготовленные утиные ножки - это тоже нечто

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Среди множества способов их приготовления выберем один, находящийся где-то между европейской классикой и ориентальной кулинарной традицией. Это будут ножки в имбирно-мандариновой глазури.

На самом деле ингредиентов гораздо больше. Сначала смешаем в равных пропорциях соевый соус, оливковое масло и мандариновый сок (апельсиновый тоже годится, просто у меня под рукой в этот момент мандарины оказались - еще с Нового года запасы). Добавим мелко нарубленный имбирь, перец чили. Это уже неплохой маринад, но чтобы он превратился в глазурь, надо его загустить. Поэтому добавляем жидкий мед. Он хорош еще и тем, что сладкое, как известно, прекрасно сочетается с утиным мясом. Чтобы придать дополнительную пикантность, можно еще сыпануть немного измельченной мандариновой корки - чего добру пропадать.

В эту смесь утиные ножки нужно не просто положить, сначала следует вручную обмазать их глазурью и даже слегка помассировать - занятие, поверьте, довольно приятное.

Массаж закончен? Вот теперь пусть ножки в глазури полежат примерно полчаса, впитают в себя вкусы и ароматы, которые мы так любовно подбирали.

Прежде чем жарить, надо дать глазури стечь с ножек - на сковороду они должны попасть в почти сухом виде, чтобы хорошенько схватиться. По 3 минуты на каждую сторону вполне достаточно. Вот теперь всю волшебную глазурь можно вылить на сковороду и дать ей слегка побулькать на слабом огне пару минут.

Еще 20 минут ножки проведут в духовке (200 градусов). За это время их пару раз можно перевернуть. Ну и следите, чтобы соус не слишком прилипал к сковороде, так что пошевеливайте его ложкой.

Посыпать или не посыпать кунжутом - это уж на ваше усмотрение. Соус уже никакой не нужен - у нас же глазурь. Да какая. А ножки! Просто чудо какое-то, а не ножки!