Киркоров отпраздновал Крещение с экс-солисткой «ВИА Гра»

19 Янв. 2018 2018-01-19T17:05:04+03:00

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В крещенскую ночь Филипп Киркоров вместе со своими наследниками окунулся в бассейн, который находится во дворе его майамского особняка. Напомним: артист улетел в Америку на весь январь. Каникулы популярный певец проводит со своими наследниками - 6-летней Аллой-Викторией и 5-летним Мартином.

Судя по подписи к видео и фото Филиппа Киркорова в соцсетях, компанию знаменитому артисту и его детям в крещенскую ночь составила бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос. Певец подчеркнул, что праздник рядом с такой девушкой получился по-настоящему семейным. Видимо, коллеги купались не только в шикарном бассейне Киркорова, но и окунулись в океан.

Раньше Санта (на фото она крайняя справа) пела в группе "ВИА Гра"Фото: Борис КУДРЯВОВ

— Как же прекрасно, по-семейному мы отметили и провели этот красивый праздничный день Крещения Господня в океане с моей любимой Сантой и моими любимыми детьми, — написал в своём Инстаграме Филипп Киркоров.

Напомним: 30-летняя Санта Димопулос — популярная украинская певица. Красотка пела в группах Queens, «Седьмое небо» и «ВИА Гра». Санта, ко всему прочему, ещё и чемпионка мира по фитнесу.