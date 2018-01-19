Рассрочка под ноль процентов - правда или развод?

19 Янв. 2018 2018-01-19T17:29:02+03:00

Можно ли купить товар и не переплатить ни рубля

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«Беспроцентная рассрочка на два года», «Кредит под ноль процентов». Такие объявления, чтобы привлечь клиентов, любят делать и банкиры, и розничные продавцы. Но безвозмездно не значит даром. У рассрочек и займов с нулевыми ставками есть нюансы.

Скидка или переплата?

Система рассрочки работает так. Условный телевизор стоит 60 тысяч рублей. Если всей суммы у покупателя нет, он может растянуть платежи. Например, на год. Тогда ему нужно будет платить по пять тысяч рублей каждый месяц.

Обычно рассрочку предоставляет не сам магазин, а крупный банк. Продавец делает скидку банку. Таким образом в кредитном договоре цена телевизора будет не 60, а 55 тысяч рублей. Это те деньги, которые магазин получит сразу. Оставшиеся 5 тысяч - проценты, которые заработает в течение года банк. То есть кредит получается не беспроцентным, но всю переплату берет на себя магазин.

Получается, рассрочка выгодна покупателю и банкиру. А что с нее продавцу? Как объясняют маркетологи, рассрочка позволяет увеличить объем продаж. Чаще всего эту технологию используют магазины бытовой техники, мебели, меховых изделий, стройматериалов. И неспроста. Во-первых, бывает, что в других магазинах такой же товар на 10 - 15% дешевле. Во-вторых, клиентам стараются продать дополнительные услуги.

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Навязанные услуги

Бизнес устроен одинаково. Цель - максимизировать прибыль. Клиента завлекают на выгодное предложение, а затем предлагают дополнительные услуги. Во многих местах их даже навязывают.

Напористость кредитных менеджеров понятна: они получают процент от суммы. Например, при оформлении рассрочки на бытовую технику предлагают страховку от банка (например, от потери работы) или дополнительную гарантию от магазина (на ремонт техники). Она может добавить к сумме 15 - 20%.

Ваше право отказаться. Но только если продажа допуслуги - прихоть менеджера, а не существенное условие договора, без которого рассрочку не предоставляют. Например, когда нужно дополнительно купить аксессуар или товар из специального списка. Тогда право менеджера - отказать в рассрочке.

Впрочем, назвать такое поведение повсеместной практикой нельзя. Продавцы хоть и заинтересованы в продаже дополнительных услуг, но главное - увеличить объем продаж. Если у вас хорошая кредитная история, скорее всего, беспроцентную рассрочку вам одобрят. А брать или не брать дополнительные услуги, зависит от вас.

ЛАЙФХАК

Как сэкономить на покупке в кредит

Покупатели делятся житейской мудростью на форумах в интернете. Даже если у вас есть вся сумма для покупки товара, оформив рассрочку, можно сбить цену.

- Покупал недавно диван. Он стоил 95 тысяч рублей. В рассрочку - те же деньги. Полной суммы сразу не было, но зарплаты ждать не стал. Оформил на 8 месяцев. Вчитался в договор: магазин его продает за 82 тысячи! Спросил: а досрочное погашение возможно и нет ли каких-нибудь скрытых штрафов? Отвечают: легко, но только через 30 дней. То есть первый платеж должен быть полным. Там, конечно, большая доля процентов, но не все. Вот таким образом диван мне не в 95 тысяч встал, а в 86 с копейками.

СЛОВАРИК «КП»

Что такое POS-кредитование

Если переводить дословно, это кредитование в точках продаж. Обычно это дорогой вид займов из-за удобства для клиента. Он получает одобрение в течение получаса, прямо в магазине, не нужно собирать справки и нести их в банк. При оформлении рассрочки тоже подписывается кредитный договор. Но проценты обычно берет на себя магазин.