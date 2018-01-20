Какие сериалы мне посмотреть в выходные

20 Янв. 2018 2018-01-20T18:11:13+03:00

Действие сериала «Вавилон-Берлин» разворачивается в Германии конца 20-х годов прошлого века: незажившие раны Первой мировой и стремление забыться в угаре развлечений, декадентская роскошь и ужасающая нищета Фото: кадр из фильма

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«Вавилон-Берлин» от Тома Тыквера (есть два сезона по 8 серий) - русские в Берлине, золото Троцкого и настоящий детектив

Действие сериала разворачивается в Германии конца 20-х годов прошлого века: незажившие раны Первой мировой и стремление забыться в угаре развлечений, декадентская роскошь и ужасающая нищета, коммунистические идеалы и зарождающийся фашизм. Музыкальное сопровождение Тома Тыквера и Джонни Клаймека, а также темная палитра, характерная для нуара, с первых кадров гипнотизируют зрителя и в лучших традициях Хичкока приковывают внимание к экрану.

В центре сюжета спокойный и тихий на первый взгляд инспектор полиции Гереон Рат (Фолькер Брух, «Гёте», «Место преступления»), который переводится из Кельна в Берлин, чтобы работать над делом вместе с местным старожилом/детективом Вольтер (Петер Курт, «Гуд бай, Ленин!»). Шарлотта Риттер (Лив Лиза Фрис, «Эксперимент 2: Волна», «Ромео») подрабатывает машинисткой в этом же в полицейском управлении. Шарлотта — яркая и жизнелюбивая девушка, несмотря на то, что ее жизнь – ежедневная борьба за выживание и попытки вытащить семью из нищеты. Вместе им придется разобраться с тайнами Рата, скрытыми мотивами Вольтера, двойной жизнью Шарлотты и преступной изнанкой пугающего и манящего города.

В основу сериала «Вавилон-Берлин» легла популярная серия романов немецкого писателя Фолькера Кутчера о расследованиях детектива полиции Рата. Серия книг была удостоена швейцарской книжной премии Полар-де-Бургдорф, присуждаемой за лучший детективный роман на немецком языке. По словам Кутчера, источником вдохновения для него послужили романы Рэймонда Чандлера и сериал «Клан Сопрано».

Создателями сериала выступили один из самых успешных немецких и европейских кинорежиссёров нашего времени Том Тыквер («Беги, Лола, беги», «Парфюмер. История одного убийцы»), также работавший с режиссерами Вачовски над фильмом «Облачный атлас» и сериалом «Восьмое чувство», Ахим фон Боррис – сценарист фильма-победителя Берлинского кинофестиваля «Гуд бай, Ленин!» и режиссер военной драмы «4 дня в мае», а также Хендрик Хандлёгтен («Гуд бай, Ленин!»).

Помимо немецких в сериале снялись и русскоговорящие актеры. Например, литовская актриса Северия Янушаускайте, известная нам по ярким ролям в фильмах «Звезда» и «Рыба-мечта». Также в сериале задействованы Олег Тихомиров, Денис Бургазлиев и Дмитрий Александров.

Заявленный бюджет проекта составил 40 млн евро, обогнав по стоимости такие культовые европейские сериалы, как «Молодой папа», «Столпы Земли», «Карлос» и «Версаль».

«Мост» (4-й сезон в самом разгаре) - прощальное расследование Саги

Последний сезон, как и все предыдущие, также начнется со страшного убийства. Это преступление будет не таким значимым событием для общественности, зато само убийство станет более жутким и ужасным.

Случится же новое страшное убийство аккурат на Хэллоуин, на датской стороне Эресуннского моста. Все потому, что этот праздник нечисти очень популярен именно в Дании. Создатели сериала раз за разом возвращают зрителей в это место, потому что считают его поистине мрачным.

«Мост» - прощальное расследование Саги

В заключительном сезоне вновь приняли участие София Хелен в роли Саги Норен, а также Туре Линхардт в роли датского полицейского Хенрика Сабре. Кроме того, вернулись и все второстепенные персонажи предыдущих сезонов - например, "компьютерный гений" Джон и оба начальника полиции, как датской, так и шведской.

Главной интриги сериала - появления в заключительной главе криминального триллера детектива Мартина Роде в исполнении Кима Бодниа – не случилось. По сюжету датский детектив находится в заключении по доносу Саги.

Между прочим, решение покинуть сериал принял лично Ким, воспользовавшись ситуацией. Датчанин заявил, что ему пришлось уйти из сериала по причине антисемитизма, который крайне развит в Швеции. Будучи евреем, он во время съемок ощущал это на себе, как нигде и никогда ранее.

В последнем сезоне сериал возвращается к своей исходной точке - преступление вновь связано со знаменитым Эресуннским мостом, соединяющим Данию и Швецию. Только теперь убийство происходит не на мосту, а под мостом. Именно там находят мертвую женщину, по шею закопанную в песок, с явными признаками насильственной смерти.

За расследование берутся Сага Норен, детектив отдела убийств полиции Мальмё, и Хенрик Сабрё, детектив отдела убийств полиции Копенгагена.

А ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Это уж решайте сами. Кто-то настроит спутниковую тарелку, кто-то отыщет в интернете, кто-то увидит в онлайн-кинотеатре.