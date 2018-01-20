Россиянин Антон Шипулин выиграл "бронзу" в гонке преследования на Кубке мира в Италии

20 Янв. 2018 2018-01-20T17:43:47+03:00

Антон Шипулин второй раз в сезоне заехал на призовую позицию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 20 января, в итальянском Антхольце на этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования на 12,5 километров. Сборная России после череды неудач этого сезона смогла наконец-то добиться выигрыша медали. Наш лидер Антон Шипулин после четвертого места в спринте накануне выиграл "бронзу" в преследовании.

Победу одержал Йоханнес Бе - 31 минута 14,4 секунды с 0 промахов на 12,5 километрах. Второе место за французом Мартеном Фуркадом, проигравшим 1 минуту и 0,5 секунды. Он 1 раз промахнулся на четырех огневых рубежах. Антон Шипулин - третий. Россиянин 1 раз заехал на штрафной круг и проиграл 1 минуту и 18,4 секунды победителю.

Другие наши спортсмены расположились ниже на финише. Антон Бабиков - на 14 месте, Максим Цветков - финишировал на 20 позиции. Алексей Логинов - 32 место, Матвей Елисеев - 33 позиция, Евгений Гараничев - 39 место после 53 накануне в спринте.

Для сборной России это - третья бронзовая медаль в сезоне. Две из них - на счету нашего лидера Антона Шипулина.

Завтра по программе итальянского этапа Кубка мира - мужской и женский масс-старт.