Миллион рублей — столько будут давать желающим переехать на Дальний Восток

20 Янв. 2018 2018-01-20T22:50:14+03:00

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Хочешь миллион? Отправляйся на Дальний Восток. Однако деньги будут выделять не всем желающим, а тем, в ком заинтересован находящийся в регионе работодатель. Соответствующие поправки в закон «О занятости населения в РФ» подготовило правительство и уже внесло их в Госдуму. В случае принятия новые правила начнут действовать с 2019 года.

Строго говоря, деньги будут выделяться не работнику, а пригласившему его предприятию. Они могут быть потрачены на организацию переезда подходящего специалиста, обустройство жилья для него, ну и конечно, премиальные. Меры по поддержке предприятий, привлекающих рабочую силу, действуют и в нынешней редакции закона, только сумма уж больно мала — 225 тысяч рублей. Жизнь показала, что такими деньгами людей на Магадан не заманишь.

Еще одна мера, которая повысит привлекательность сурового края — получить деньги можно будет при условии, если трудовой договор заключен не на 3 года, как гласит действующий закон, а на два. Либо — на неопределенный срок.

- Переезжает человек на Дальний Восток, на конкретное предприятие на работу, ему дают субсидию на переезд, адаптацию на месте - один миллион рублей. Та же самая инициатива сейчас принята в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа. Мы понимаем, что таких инструментов до 2020 года будет достаточно, – так прокомментировал нововведение заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

А губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт ранее предлагал выплачивать «подъемные» (официально это называется «средства на адаптацию») не только привлеченному работнику, но и каждому члену семьи.

Однако смельчакам, отважившимся отправиться на Дальний Восток, надо помнить: если надумают сбежать «на материк» раньше, чем через два года, придется возмещать работодателю все понесенные им затраты по переезду и обустройству, в том числе и подъемные. Зарплату оставят.

Региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов действуют и сейчас.

Однако Министерство по развитию Дальнего Востока еще летом признало, что несмотря на это, отток населения из регионов продолжается. Этому способствует относительно низкое качество жизни, социальной сферы, инфраструктуры и уровня организации труда.

Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года Дальний Восток признан территорией опережающего развития. В регион вкладываются значительные силы и средства.

- В этом году будет сдано 86 предприятий. В рамках этих проектов уже создано 8,5 тысяч новых рабочих мест. А до 2025 года их будет 115 тысяч, - сказал ранее в эфире Радио КП Полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев.

Действует программа «Дальневосточный гектар» - любой россиянин может получить в регионе гектар в бесплатное пользование на 5 лет. По словам Трутнева, уже поступило 107 тысяч заявок, оформлено 33 тысячи участков, еще по 8 тысячам приняты положительные решения.